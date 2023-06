'Ustedes deben pronunciarse'. Madre buscadora hace otro llamado a grupos criminales para detener violencia

Delia Quiroa Flores, vocera del Colectivo Diez de Marzo e integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, lanzó una nueva solicitud de tregua a 11 grupos del crimen organizado para detener la violencia que impera en el país.

Esta vez, la madre buscadora solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, sumarse a la solicitud, luego que dio visto bueno a la propuesta de paz para los grupos criminales, de acuerdo a Delia Quiroa.

“Quiero invitar al señor presidente de México y a los líderes de los cárteles a que se unan a este llamado de la paz. Señores líderes de los cárteles mexicanos, nuestro máximo representante dijo públicamente en su mañanera del 30 de mayo que aprueba cualquier iniciativa que promueva la paz en nuestro país, yo creo que eso el algo histórico que no podemos perder de vista y ustedes deben pronunciarse”, estimó.

Se verían los efectos colaterales de 'la guerra vs. el narco'

En entrevista con La Razón, Quiroa señaló que un acercamiento entre los grupos y el presidente permitirá ver la realidad de los daños colaterales (que la declaración de guerra, que en su momento les hizo a ustedes el señor Felipe Calderón) ha dejado y siguen trascendiendo hasta el día de hoy.

Por ello, propuso una consulta ciudadana, diálogos por la paz con representantes de los grupos criminales y un cese a los conflictos armados por lo menos de seis meses, así como fomentar la no desaparición de personas.

“Por favor, hagan algo, ustedes son los que pueden poner un alto a la violencia innecesaria en el país, ya no quiero ver sangrar a México, ya no quiero sentir que el miedo y la miseria controlan mi vida, la de mis compañeras de búsqueda y familias que pertenecen a nuestro colectivo más las que se nos han ido sumado a este pacto de paz”, aseveró.

Delia Quiroa hace un segundo llamado al crimen organizado. Especial

Exige la renuncia de Karla Quintana, líder de la CNB

Además, Delia Quiroa pidió la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana luego de dar información falsa del predio conocido como La Bartolina, en donde se detalló que habría media tonelada de restos humanos, pero que no hay pruebas de ello.

Al momento, a la madre buscadora le han respondido tres presuntos integrantes de cárteles en Michoacán, Sonora y Tamaulipas. “En días pasados me contactó un abogado de un grupo criminal que se quiere reunir en Palacio y llevarle una propuesta, pero es todo y no me ha vuelto a contactar”, agregó.