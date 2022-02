La mañanera de AMLO: 1 de febrero

Este martes 1 de febrero, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Reconoce elección del sindicato de Pemex; STPS dará resultados oficiales

AMLO reconoció que por primera vez se permitió ejercer el voto libre y secreto para elegir al secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Al aclarar que será la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, la que dará a conocer los resultados oficiales de la elección que se llevó a cabo el lunes, AMLO destacó que hubo una buena respuesta a la convocatoria.

"Yo quiero expresar que por primera vez en la historia reciente participaron la mayoría de los trabajadores sindicalizados y se garantizó el voto libre y secreto", resaltó AMLO.

Por otro lado, AMLO recalcó que el Gobierno federal no tiene candidatos predilectos ni decide "quién sí y quién no" gana las elecciones como se hacía en las anteriores administraciones, pues reiteró que la decisión fue de los trabajadores.

Sobre las versiones preliminares de que el candidato Ricardo Aldana obtuvo el triunfo en las elecciones del sindicato petrólero, AMLO aclaró que no ha tenido tratos con el aspirante.

"No lo identifico, porque no he tenido relaciones con él, no lo estoy descalificado, pero no tengo ninguna vinculación", sostuvo AMLO.

AMLO expuso que en caso de existir impugnaciones sobre la elección se tendrán que desahogar en los órganos correspondientes con apego a la legalidad y "sin boneficios para nadie".

SSa: Personal de salud ya cuenta en su totalidad con refuerzo de vacuna contra COVID-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que 105 por ciento del personal médico en el país, ya cuenta con la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19.

“El 105 por ciento es debido a que algunas personas que pertenecen al personal de salud, acudieron a ponerse el refuerzo en la etapa que se abrió correspondiente a su edad, está bien, el punto es que acudan a vacunarse”, afirmó.

López-Gatell informó sobre el avance en la estrategia Nacional de Vacunación que se encuentra en la etapa de aplicación de refuerzos para la población mayor de edad en el país.

Respecto al personal de Salud, detalló que se han inoculado con la tercera dosis, a un millón 307 mil 534 personas, lo que representa 105 por ciento.

En cuanto a las personas adultas mayores, 13 millones 95 mil 005, es decir 63 por ciento, ya recibieron la inyección de refuerzo; la población de 40 a 59 años, lleva un avance de 19 por ciento al contar con 26 millones 617 mil 482 personas inoculadas.

El funcionario recordó que además de las terceras dosis, en el país se sigue inmunizando a las personas rezagadas mayores de 18 años, así como a los menores con comorbilidades y adolescentes de 14 a 17 años.

Informó que hasta el 31 de enero, la cobertura nacional es de 89 por ciento en la población adulta.

López-Gatell: “Llegamos al punto de descenso en la cuarta ola”

Hugo López-Gatell informó que México inició la quinta semana con una reducción de 31 por ciento en los casos de COVID-19, lo que demuestra que la pandemia se encuentra en la fase de descenso durante la cuarta ola de contagios.

“Se redujeron 31 por ciento los casos estimados en la quinta semana del año, vemos como la tendencia es consistente, ya comenzaron a bajar las hospitalizaciones. Pasamos por el punto máximo de la cuarta ola dominada por Ómicron y ahora nos encontramos en la fase de descenso, esperamos que se mantenga a esta velocidad”, aseguró.

El funcionario detalló que aún así se mantendrá un seguimiento para identificar cualquier cambio que se presente en los últimos días.

“Estaremos monitoreando cualquier cambio de tendencia, pero es una señal muy positiva”, dijo.

También señaló que las hospitalizaciones comenzaron con una reducción de -65 por ciento, ya que las camas generales se mantienen con 47 por ciento de ocupación y las camas con ventilador en 29 por ciento.

Por otra parte, el subsecretario reiteró que la variante Ómicron que es la predominante en el país, causó en su mayoría casos leves y que las personas que fueron hospitalizadas o fallecieron, fue debido a que no tenían su esquema de vacunación contra el virus.

“Ha sido una fase de la pandemia caracterizada porque los hospitalizados han sido los no vacunados, quien desafortunadamente falleció es porque no se vacunó o no tenía el esquema completo”, recalcó.

En cuanto a la situación del regreso a clases, López-Gatell afirmó que las escuelas son espacios seguros y que .26 por ciento de los 14 mil planteles que se monitorean en todo el país, tuvieron que cerrar debido a algún brote de Covid-19.

Agregó que si bien los contagios en menores de edad aumentaron durante las vacaciones de diciembre, estos mostraron una reducción en las últimas semanas de enero.

De acuerdo con el subsecretario, durante la cuarta ola que comenzó a finales de 2021, los casos en menores de 0 a cuatro años representan uno por ciento de los totales; de cinco a 11 años, dos por ciento y de 12 a 17 años, tres por ciento.

Externa pésame por muerte de obispo Onésimo Cepeda

AMLO extrneró sus condolencias a los familiares del obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, quien falleció el lunes a la edad de 84 años.

"Expresamos nuestro pésame a familiares y amigos católicos, por el fallecimiento del obismo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda", expresó el mandatario.

La Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó sobre el deceso que ocurrió el 31 de enero de 2022 alrededor de las 22:50 horas.

A principios de enero de este año, el obispo emérito de Ecatepec fue hospitalizado por síntomas de COVID-19.

Con información de Yazmín Veloz

