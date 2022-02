Cuarta ola de COVID-19 comienza a descender: López-Gatell

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que México inició la quinta semana con una reducción de 31 por ciento en los casos de COVID-19, lo que demuestra que la pandemia se encuentra en la fase de descenso durante la cuarta ola de contagios.

“Se redujeron 31 por ciento los casos estimados en la quinta semana del año, vemos como la tendencia es consistente, ya comenzaron a bajar las hospitalizaciones. Pasamos por el punto máximo de la cuarta ola dominada por Ómicron y ahora nos encontramos en la fase de descenso, esperamos que se mantenga a esta velocidad”, aseguró en la conferencia del Pulso de la Salud.

El funcionario detalló que aún así se mantendrá un seguimiento para identificar cualquier cambio que se presente en los últimos días. “Estaremos monitoreando cualquier cambio de tendencia, pero es una señal muy positiva”, dijo.

También señaló que las hospitalizaciones comenzaron con una reducción de -65 por ciento, ya que las camas generales se mantienen con 47 por ciento de ocupación y las camas con ventilador en 29 por ciento.

Por otra parte, el subsecretario reiteró que la variante Ómicron que es la predominante en el país, causó en su mayoría casos leves y que las personas que fueron hospitalizadas o fallecieron, fue debido a que no tenían su esquema de vacunación contra el virus.

“Ha sido una fase de la pandemia caracterizada porque los hospitalizados han sido los no vacunados, quien desafortunadamente falleció es porque no se vacunó o no tenía el esquema completo”, recalcó.

En cuanto a la situación del regreso a clases, López-Gatell afirmó que las escuelas son espacios seguros y que .26 por ciento de los 14 mil planteles que se monitorean en todo el país, tuvieron que cerrar debido a algún brote de COVID-19.

Agregó que si bien los contagios en menores de edad aumentaron durante las vacaciones de diciembre, estos mostraron una reducción en las últimas semanas de enero.

De acuerdo con el subsecretario, durante la cuarta ola que comenzó a finales de 2021, los casos en menores de 0 a cuatro años representan uno por ciento de los totales; de cinco a 11 años, dos por ciento y de 12 a 17 años, tres por ciento.

leer más EU eleva nivel de riesgo por COVID en México y recomienda no viajar al país

83 MILLONES DE VACUNADOS

Por la tarde, la Secretaría de Salud (Ssa) informó que el país inició febrero con 829 muertes por Covid-19 en 24 horas, cifra más alta de la cuarta ola. El número más alto reportado previamente fue el 8 de septiembre de 2021, cuando se notificaron 879 decesos.

Además, la dependencia registró 43 mil 099 nuevos contagios en el último día, por lo que en total, suman cuatro millones 985 mil 689 casos acumulados y 306 mil 920 fallecimientos en lo que va de la pandemia.

Gráfico

En su Informe Técnico Diario, la dependencia señaló además, que hay 640 mil 914 casos sospechosos y 223 mil 958 casos activos, y que se han recuperado cuatro millones 120 mil 623 personas de esta enfermedad.

Respecto a la ocupación hospitalaria, detalló que la demanda de camas generales disminuyó dos puntos respecto al día anterior, para llegar a 45 por ciento, mientras que las camas con ventilador aumentó un punto, para situarse en 30 por ciento.

Con relación a la Estrategia Nacional de Vacunación destacó que hasta el día de hoy se han inoculado a 83 millones 651 mil 266 personas, de las que 77 millones 242 mil 259 cuentan con esquema completo y seis millones 409 mil 007 tienen la primera dosis.

lemm.