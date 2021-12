La mañanera de AMLO: 13 de diciembre

Este lunes 13 de diciembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Anuncia rehabilitación de vía en Cancún y construcción de parques en zonas arqueológicas

AMLO dio a conocer la rehabilitación de la avenida Luis Donaldo Colosio en Cancún, con concreto hidráulico, mediante una inversión en torno a los 10 mil millones de pesos.

“Esta avenida quedó abandonada, hay un problema vial, grave, en la punta de la zona hotelera y estamos pensando construir un puente moderno sin afectar el medio ambiente para darle salida y que no se hagan estos embotellamientos que ya son pues insoportables.

“Vamos a invertir, en general, alrededor de 10 mil millones de pesos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque Cancún le ha dado mucho a México, cuando no había trabajo en otras partes del país, Cancún les dio trabajo”, expresó AMLO.

AMLO informó que se buscará también ordenar la zona de Tulum y proteger el área arqueológica.

“Queremos ordenar la zona de Tulum, proteger la zona arqueológica. Tenemos un proyecto, vamos a construir un parque ecológico, no se va a permitir ninguna construcción. Van a ser como 309 hectáreas del parque. Así como este parque vamos a tener otro parque en Calkiní”, explicó AMLO.

AMLO informó que el proyecto se llamará Del Jaguar y será para caminar y andar en bicicleta, cuyos terrenos, valuados en 2 mil 500 millones de pesos, serán donados por el gobierno del estado.

"No se va a permitir ninguna construcción, es para que la gente pueda tener su parque, van a ser como 300 hectáreas más lo que tiene ahora la zona arqueológica", detalló AMLO.

AMLO indicó además que esta semana firma un acuerdo para el rescate de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí.

Despropósito comparar movimiento del 68 con conflicto en el CIDE

AMLO aseveró que es un despropósito comparar el movimiento estudiantil de 1968 con el conflicto en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), pues con esa idea, lo que plantean los académicos es mucha deshonestidad intelectual.

"Ahora con el conflicto del CIDE están queriendo comparar las diferencias que tienen en el CIDE con el 68. Es un despropósito, pero además que lo estén planteando académicos: Sergio Aguayo, los escritores del Reforma, es mucha deshonestidad intelectual", expresó.

AMLO aseveró que los maestros y alumnos del CIDE tienen todo el derecho de manifestarse, pero no se puede comparar a Claudia Sheinbaum con Alfonso Corona del Rosal, y que la comparación con Gustavo Díaz Ordaz es desproporcionada.

"Le sugiero a Claudia que cuando se manifiesten los del CIDE no hay un sólo policía, que ejerzan a plenitud su derecho de manifestación, que no haya ninguna provocación de nada, garantizadas todas las libertades", expresó AMLO.

AMLO llamó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que siga tratando el asunto y que ofrezca diálogo, pero no se tomen de pretexto las diferencias con su administración para organizar las protestas.

"Que se vea lo académico, que se trate si hay problemas lo relacionado con los maestros, los alumnos, con el funcionamiento de este centro, pero que no se metan oportunistas para echar a perder causas justas", dijo AMLO.

Criticó que personas con posturas conservadores de repente se vuelven progresistas, de avanzada, radicales, pero el fin es afectarnos a nosotros. "¿Por qué no continúan con el debate abierto en contra de nosotros y no agarran estas causas buenas y se montan en ellas de manera oportunista?", cuestionó AMLO.

Envía México al Secretario de Hacienda para apoyar a Perú

AMLO informó que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, viajaron a Perú, a petición del presidente Pedro Castillo, para apoyar “en lo que podamos” al país que pasa una situación difícil.

"Nos pidió apoyo el presidente, porque hay una campaña mediática aparejada con la inflación que está afectando a nivel mundial, pero que allá plantean que es sólo del Perú y que es por incapacidad", explicó AMLO.

AMLO expresó que se acudió para apoyar en los temas relacionados con apoyar a la gente pobre, por lo que también acudió la encargada de proyectos de apoyo a países extranjeros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Tenemos que ayudar a los pueblos hermanos, porque esto, no sólo apoyar a un presidente surgido de un movimiento popular, que es un dirigente que orgullosamente nace en la zona serrana, viene de las comunidades pobres", refirió AMLO.

AMLO consideró que el neoliberalismo creó una institucionalidad para controlar a líderes populares, como el presidente del Perú, Pedro Castillo, que con 20 por ciento de la votación puede buscar deponer al mandatario y 40 en una segunda votación, regla que le aplicaron al mes de haber llegado al mandato.

Sin embargo, relató AMLO, aunque pasó la primera votación de 20 por ciento, no pasó la segunda, por lo que por algunos votos Castillo se mantuvo en el Gobierno y solicitó apoyo a México.

AMLO dijo que los "pitucos", los "fifís" del Perú, pretendían que el peruano quería evitar que usara sombrero en su toma de posesión.

AMLO informó que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso ha estado en comunicación con el Gobierno de México con la intención de firmar un Tratado de Libre Comercio con ese país, luego de que se resuelvan temas estratégicos como el camarón y el plátano.

Posteriores administraciones no podrán echar atrás los proyectos de la 4T

AMLO aseguró que están sentadas las bases de la transformación, por lo que posteriores administraciones no van a poder echar atrás los proyectos del cambio y va a quedar consumada la obra de la transformación.

"Que no estén apostando a que esto va a ser transitorio. Ya se están sentando las bases de la transformación y va a quedar prácticamente consumada la obra de transformación", aseveró AMLO.

AMLO aseguró que los rivales de su proyecto de nación no deben hacerse muchas ilusiones, pues quizá llegue al gobierno alguien que mantenga la misma política.

"Se equivocan pensando que ya nos vamos a ir, yo espero que terminemos hasta finales de septiembre de 2024 y no se hagan muchas ilusiones porque en una de esas triunfa un presidente o presidenta que siga con nuestra misma política porque ya se echó a andar esto", aseveró AMLO.

AMLO dijo que María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, es incorruptible, por lo tanto, descartó que se estén dando permisos para construir en lugares protegidos.

"Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afecten el medio ambiente y no sean aprobadas por los ciudadanos; nosotros dijimos no al maíz transgénico, no al fracking, no a la destrucción del territorio y lo hemos logrado", afirmó AMLO.

Se reunirá con gobernadores para tratar asuntos de seguridad

AMLO informó que el próximo jueves sostendrá una reunión de seguridad y protección civil con gobernadores en Villahermosa, Tabasco, para atender esta situación.

"Hay bastante coordinación, trabajo conjunto con los gobiernos estatales, con todos los gobernadores; también va una reunión con la Conago, nada más que esa reunión la hacen los gobernadores", explicó AMLO.

AMLO explicó que el Plan Nacional de Seguridad se aplicará en las entidades con mayores índices delictivos y número de homicidios; por lo pronto se han seleccionado nueve estados y se evalúan los resultados.

"Estamos visitando esos estados, sólo nos falta Sonora, aunque hace relativamente poco fuimos a los nueve, ya terminamos, estaba incluido en esos nueve Chihuahua", expresó AMLO.

AMLO informó que Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y Michoacán completan la lista.

En cuanto a Zacatecas se está operando de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tras 15 días de la implementación el Plan de Apoyo a la entidad, "las cosas están mejorando", dijo AMLO.

Avanza construcción de parques industriales en el Istmo

AMLO informó que de los 10 parques industriales que habrá en el Corredor Interoceánico del Istmo, ya se tienen terrenos para ocho, además, dijo que las empresas que ahí se instalen tendrán descuentos "considerables" en el ISR y el IVA.

"En promedio, cada parque industrial va a contar con una superficie de 380 hectáreas cada uno y ya se está escriturando, se está regularizando todo para que sea completamente legal, que estos parques se utilicen para la instalación de empresas", precisó AMLO.

AMLO anunció que habrá estímulos fiscales, como la reducción del ISR, para las empresas que se instalen en los parques industriales del istmo, como ocurre en las zonas fronterizas del país.

"Aquí incluso son más los apoyos fiscales para las empresas que se instalen, incluye IVA, incluye predial, incluye otro tipo de apoyos; el propósito es que se pueda construir una cortina de desarrollo, para que se den muchos empleos", expresó AMLO.

AMLO recordó que el corredor interoceánico vinculará los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, para dar salida a través de México entre los océanos Pacífico y Atlántico.

AMLO comentó que una empresa de mexicanos y estadounidense adquirió barcos chinos para subir vagones de ferrocarril que lleguen a la costa este de Estados Unidos en tres días con mercancía, lo que supone un indicio de la importancia que tiene el Tren Transístmico.

Da pésame por fallecimiento de Vicente Fernández; felicita al Atlas por campeonato

AMLO expresó sus condolencias por el fallecimiento del cantante Vicente Fernández, a los 81 años de edad, tras permanecer hospitalizado cuatro meses.

"Desde ayer manifestamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes seguidores de Vicente Fernández", expresó AMLO.

El pasado 9 de agosto Vicente Fernández fue hospitalizado por haber sufrido una caída en su casa. Doña Cuquita, la esposa del cantante, fue quien alertó al resto de la familia sobre una caída en su casa, lo que le provocó una lesión cervical.

AMLO destacó que se trata de un símbolo de la canción ranchera, cantante popular conocido en México y en el extranjero y anunció que terminaría la conferencia matutina en Palacio Nacional con la voz del cantante.

También reconoció al equipo Atlas de Guadalajara por coronarse como el campeón del futbol mexicano este domingo.

"Felicidades después de 70 años, en penaltis, y felicidades al Atlas y a todos los aficionados", expresó AMLO.

El Atlas terminó con su ayuno de 70 años sin coronarse en la Liga MX, luego de vencer 4-3 al León en penaltis, tras imponerse 1-0 en el Jalisco y un espectacular global de 3-3.

