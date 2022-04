La mañanera de AMLO: 18 de abril

Este lunes 18 de abril, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la mañanera, antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

#ConferenciaPresidente | Lunes 18 de abril de 2022. https://t.co/6Ba3tA1msU — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 18, 2022

Considera “chicanadas” inspecciones al transporte en Texas

Las revisiones que fueron impuestas por el Gobernador de Texas, Greg Abbott, al transporte proveniente de México, fueron consideradas por AMLO como “chicanadas” por ser contrarias al libre comercio.

MÁS INFORMACIÓN AMLO considera “chicanadas” inspecciones al transporte de carga en Texas

“Porque son totalmente contrarias al libre comercio. Les diría que son como “chicanadas” de parte del gobierno de Texas. Legalmente lo pueden hacer, pero es muy vil ese proceder”, dijo AMLO.

AMLO agregó que consideraba que el gobernador texano aspiraba a ser candidato del Partido Republicano y que con estas medidas buscaba ganarse la simpatía de la gente, aunque perjudique a la economía.

“En vez de estar pensando, lo digo respetuosamente, en cómo resolver el problema de la inflación, ya están metidos en la politiquería, incluso, violando, el derecho internacional”, agregó AMLO.

Incluso, AMLO agregó respetuosamente que “los estados, no tienen facultad para hacer acuerdos con un país extranjero, nada más que no hay que ser tan estrictos, hay que ser tolerantes, la democracia tiene que ver con la libertad”.

AMLO señaló que su gobierno no va a caer en ninguna provocación y se alegró que el asunto que ya se haya resuelto, esto tras la firma la semana pasada de una serie de acuerdos entre el gobierno de Texas con los estados mexicanos de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

Lamenta fallecimiento de Rosario Ibarra de Piedra

Esta mañana y tras proyectar una serie de imágenes de Rosario Ibarra de Piedra, AMLO lamentó la muerte de la activista.

“Todo nuestro cariño a doña Rosario Ibarra de Piedra, una mujer extraordinaria, una heroína (...) es una pérdida, es una de las mujeres más consecuentes de los últimos tiempos en la historia de nuestro país, una mujer excepcional”, dijo AMLO.

AMLO recordó que Ibarra de Piedra salió de su casa en busca de su hijo y no dejó de hacerlo hasta su muerte.

AMLO también mencionó el compromiso que hizo con ella para encontrar junto con familiares de los desaparecidos y víctimas de la violencia, y que de ahí surgió su idea para proponer a la hija de la activista como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

AMLO en la conferencia de este lunes 18 de abril del 2022. Foto: Especial.

Mantiene postura de enviar iniciativas de reformas en materia electoral y de GN

AMLO aseguró que a pesar del rechazó a su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, enviará al Congreso de la Unión las ya anunciadas en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.

MÁS INFORMACIÓN AMLO busca enviar iniciativas de reformas constitucionales en materia electoral y de la Guardia Nacional

Esto, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en esos casos la oposición también conforme un bloque con el que esas iniciativas también puedan ser rechazadas.

“Claro que si, es que es un asunto de principios (…) es que hay que hacerlo, no es: ganar, ganar, ganar y ganar, no pues así vamos a comprarlos o para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos y se logra sin problema, hay elecciones que les gustaría cambiar por votos”, señaló AMLO.

Tras agregar que en la política el imperativo es ético, mencionó que va a esperar, no se va a adelantar, ya que la oposición puede cambiar de parecer.

“Hasta las piedras cambian de modo de parecer”, comentó AMLO.

Llama a legisladores a aprobar reforma a Ley Minera; ya envió iniciativa

Tras confirmar que ya envió la iniciativa de reforma a la Ley Minera, con la que busca proteger el litio, AMLO hizo un llamado tanto a diputados como a senadores para que la discutan.

MÁS INFORMACIÓN AMLO llama a legisladores a avalar Ley Minera; ya envió reforma que nacionaliza litio

Aunque no informó sobre el momento, AMLO señaló que la dejó firmada desde el jueves de la semana pasada.

“Llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren dos terceras partes, ahora es mayoría simple, y hago también un llamado respetuoso a los senadores para que si es posible hoy o mañana ya se proteja el litio”, dijo AMLO.

Agregó que con ello se comenzará a estructurar la empresa como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que va a manejar todo lo relacionado con el litio, cuya labor será apoyada por centros de investigación y con experiencias de otros países.

AMLO también aseguró que se preparó para la traición ocurrida ayer con la no aprobación de la Reforma Eléctrica, al recordar que la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, que hace unos días incluso fue declarada como constitucional por cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ahora con la iniciativa a la Ley Minera.

Triunfo para la democracia

A pesar de que no se logró la aprobación de la Reforma Eléctrica ayer en el Congreso de la Unión, el AMLO consideró que se trata de un triunfo para la democracia y no una derrota para su gobierno.

MÁS INFORMACIÓN Reforma Eléctrica: AMLO asegura que fue un triunfo para la democracia

“Yo creo que es un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico estado de derecho, que no hay un presidente autoritario”, dijo AMLO.

Agregó que lo sucedido en la Cámara de Diputados también demuestra que no hay corrupción que se garantizan las libertades.

“Yo así lo vería y que también es un triunfo para la política porque se avanza en el combate a la simulación”, agregó AMLO.

Se cometió un acto de traición la no aprobación de la Reforma Eléctrica

A unas horas de que no fue aprobada la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados, AMLO aseguró que un grupo de legisladores cometieron una traición a México.

“Considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar, a medrar y estos diputados los respaldaron”, aseguró AMLO.

AMLO agregó que era lamentable lo que sucedió ayer, aunque señaló que tampoco era extraño porque así ha sucedido en otros tiempos, al señalar que los conservadores siempre han apoyado los intereses extranjeros en contra del interés nacional.

AMLO mencionó además que ayer la oposición no logró argumentar nada en contra de la Reforma Eléctrica.

Incluso, AMLO señaló que el diputado priista y ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo ya había entregado el petróleo mientras se negociaba el T-MEC.

A unas horas de que no fue aprobada la #ReformaEléctrica en la Cámara de Diputados, el presidente @LopezObrador_ aseguró que un grupo de legisladores cometieron una traición a #México https://t.co/PiMl0oiVnq pic.twitter.com/A0NCKECWGH — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 18, 2022

FGR