AMLO busca enviar iniciativas de reformas constitucionales en materia electoral y de la Guardia Nacional

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar del rechazo a su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, enviará al Congreso de la Unión las ya anunciadas en materia electoral y sobre la Guardia Nacional.

Esto, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en esos casos la oposición también conforme un bloque con el que esas iniciativas también puedan ser rechazadas.

“Claro que sí, es que es un asunto de principios (…) es que hay que hacerlo, no es: ganar, ganar, ganar y ganar, no pues así vamos a comprarlos o para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos y se logra sin problema, hay elecciones que les gustaría cambiar por votos”, señaló.

Tras agregar que en la política el imperativo es ético, mencionó que va a esperar, no se va a adelantar, ya que la oposición puede cambiar de parecer.

“Hasta las piedras cambian de modo de parecer”, comentó.

avc