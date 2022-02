La mañanera de AMLO: 31 de enero

Este lunes 31 de enero, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Las puertas están abiertas para Monreal

AMLO señaló que como muchos, Ricardo Monreal es un precursor del movimiento de la cuarta transformación y que las puertas están abiertas para él y para todos.

"Es un precursor de este movimiento como muchos", contestó AMLO sobre su opinión del senador en el marco de la aprobación de las próximas reformas.

AMLO expuso que, como todos, el senador morenista tendrá las puertas abiertas de Palacio Nacional para abordar culquier asunto.

"Claro que sí para él y para todos, hasta para los adversarios, para todos, yo no odio y no tenemos enemigos, tenemos adversarios", contestó AMLO tras ser cuestionado sobre el tema.

AMLO recalcó que se debe de seguir trabajando para establecer la democracia participativa en México, desterrar la corrupción y ser plenamente humanos.

"Y no hacerle caso al canto de las sirenas, hya que ponerse cera en los oídos, es un momento excepcional, son tiempos interesantes los que nos tocó vivir, es un momento estelar, no tenemos por qué distraernos, que no nos distraiga el politiquería", externó AMLO.

Además, sostuvo que en la sucesión presidencial, el cargo será ocupado por quien mejor se encuentre posicionado entre la ciudadanía. "Acerca de los relevos es muy sencillo, hay qué preguntarle al pueblo en su momento," añadió AMLO.

Mis hijos no cuentan con contratos ni influencia en el gobierno

AMLO recalcó que sus hijos y las esposas de éstos no tienen influencia alguna en su gobierno ni en algún contrato.

"Nada más decir primero, que en este gobierno no tienen influencia mis hijos porque no se les da contrato a ningún recomendado", subrayó AMLO.

Esto al hacer referencia sobre una publicación en la que se mostró la residencia que habitó el hijo de AMLO, José Ramón López y su esposa Carolyn Adams, ubicada en una zona exclusiva de Houston.

"En el asunto del matrimonio pues ahí esta complicado meterse; ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales", refirió AMLO.

AMLO consideró que no todo el que tiene dinero es "malvado" y aclaró que de lo que siempre ha estado en contra es de la "riqueza mal habida", así como de la corrupción.

"No me importa ni me interesa el dinero y que tampoco tengo tanto apego por el poder. El poder es humildad y el poder decir adiós en su momento", expuso AMLO.

