AMLO: No habrá expropiaciones en Tren Maya; descarta invasión de predios

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que durante la construcción del Tren Maya no habrá expropiaciones, ya que los trazos se deben llevar a cabo de acuerdo a indemnizaciones y compras, además reiteró que de ninguna manera invadirán predios.

“De ninguna manera se trata de expropiaciones, si no van a decir los adversarios que estamos invadiendo ejidos; es un acuerdo de reserva y lo que vaya convirtiéndose en núcleo de protección en beneficio de todos, de cuidado del medio ambiente, debe ser acuerdo de indemnizaciones y compras”, destacó.

Durante la presentación del Programa de Obras de Infraestructura para el Fortalecimiento de Cancún y Tulum, Quintan Roo, señaló que la inversión para la construcción del Tren Maya es de 70 mil millones de pesos, y aclaró que al término no habrá deuda ya que el recurso es del presupuesto federal.

“Es una inversión que corresponde a Quintana Roo de 70 mil millones de pesos, esto no creo que haya sucedido a pesar del impulso de la Federación en mucho tiempo. Es una obra de 70 mil millones de pesos, no crédito, sino presupuesto, no va a quedar deuda, se va a entregar el Tren para su operación sin deuda ”, aseveró.

El Ejecutivo destacó que son mil 500 kilómetros de vías férreas entre Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo pero aclaró que se cuidará el medio ambiente local , ya que se va construir un parque para proteger al jaguar y una barda para delimitar la zona arqueológica de Tulum.

Además dijo que ya se adquirieron los terrenos para la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, que se pretende inaugurar en diciembre de 2023, fecha en que también estará listo el Tren Maya. Sin embargo, comentó que en el tramo de Escárcega-Tulum aún no inicia la construcción, ya que están analizando los trazos ya que “no queremos imponer nada”, estimó.

El mandatario federal aseguró que se va a seguir apoyando a Quintana Roo, ya que van a aumentar las becas para adultos mayores y menores con discapacidad, además de programas como Sembrando Vida, entre otros.

“Pero también vamos a seguir promoviendo el turismo, por eso se pensó en el Tren Maya, ese es el propósito, que podamos sacar más beneficios con el turismo para los mexicanos ya ven que la actividad es muy noble, ya que no solo produce riqueza sino distribuye la riqueza”, dijo.

En este contexto mencionó que el turismo produce inversión, empleo y trabajo, además que se benefician a hoteleros, restauranteros, meseros y comerciantes.

