Mañanera de AMLO: 31 de octubre del 2023

Este martes 31 de octubre, desde Palacio Nacional, en la CDMX, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ofreció su tradicional conferencia de prensa

Pide quitar obstáculos a Bernardo Arévalo para asumir el poder en Guatemala

AMLO se pronunció porque se resuelva en santa paz el conflicto y las diferencias políticas, además de que sean allanados todos los obstáculos para que Bernardo Arévalo pueda asumir la presidencia de Guatemala.

“Es un hombre íntegro, responsable, honesto. Es una bendición para Guatemala. El pueblo merece un mejor destino y tienen esa con Bernardo, eso no ayuda. Ojalá se logre una reconciliación”, respondió AMLO ante el cuestionamiento de un reportero de ese país centroamericano.

AMLO ofreció trabajar junto con Arévalo, con quien adelantó que habrá mucha coordinación porque ambos pueblos tienen varias cosas en común, como la identidad cultural heredada de la gran civilización maya.

“Se van a cumplir 200 años de que Chiapas determinó anexarse a México”, recordó AMLO.

Acusa a consejera Claudia Zavala de ordenar alteración de citas textuales

AMLO acusó a la consejera Claudia Zavala de estar detrás de la alteración de las citas textuales sobre Xóchitl Gálvez, utilizadas para sancionarlo por supuesta violencia política de género, y aseguró que quien “pagó los platos rotos” fue Alberto Cruz, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE.

“No tenemos ninguna notificación, pero ya pasó, desde el primer día denunciamos aquí que esto es lo más importante, esta tribuna pública, esta conferencia, de que habían manipulado lo que había dicho, de manera burda y que con esa manipulación nos sancionaron.

“Pero no es esa persona (Alberto Cruz) nada más, son sus jefes, nada más que los de abajo pagan los platos rotos, yo creo que fue la consejera (Claudia Zavala), esa señora, con todo mi respeto, ni modo que ella no se dio cuenta que estaban manipulando mi dicho, pero ya pasó”, sostuvo AMLO.

AMLO ironizó que era bueno que el INE no censurara la mañanera porque “entonces sí nos quedamos en estado de indefensión, desde luego estamos acostumbrados a luchar, tendríamos que dar conferencia no a las 7, sino a las 2 de la mañana, ¿no?, o en la noche, a las 11 de la noche, las 12, pero no, afortunadamente vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la réplica y garantizar el derecho del pueblo a la información”.

La semana pasada, el Órgano Interno de Control del INE determinó suspender provisionalmente al director de la Unidad Técnica de lo Contencioso, Alberto Cruz Martínez, por alterar citas textuales de López Obrador con las que se determinó que cometió violencia política de género contra la panista Gálvez Ruiz.

De acuerdo con el OIC, la suspensión se ordena por un presunto abuso de funciones, al modificar las palabras del Presidente en dos acuerdos.

El 2 de agosto, el INE determinó que López Obrador cometió violencia política en razón de género contra la senadora Xóchitl Gálvez, al considerar que sus dichos agreden a la aspirante presidencial, por lo que le ordenó suspenderlo.

