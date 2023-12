Mantener el IVA en 8% y bajar el ISR en la frontera: Claudia Sheinbaum

“Vamos a seguir garantizando que en la frontera siga el IVA en 8 por ciento y baje el ISR como está con el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, fue uno de los sueños para el segundo piso de la 4T, que expresó Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, durante un encuentro con la militancia de Rosarito, en Baja California.

Recordó que, aunque fue promesa de muchos ex presidentes de la República, solo el Presidente Andrés Manuel López Obrador con la Cuarta Transformación cumplió con la reducción del IVA en la frontera, donde, además, se triplicó el salario mínimo.

En este mismo sentido, la precandidata única de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México, aseveró que el problema del agua en la entidad es una prioridad en la construcción del segundo piso de la transformación, ya que es un derecho humano.

Claudia Sheinbaum en Rosarito Foto: Especial

“Proyectos prioritarios para Baja California, uno es el agua, el Presidente está ayudando, pero nosotros vamos a seguir ayudando a Baja California para que el agua se convierta en un derecho universal”, expuso.

Afirmó que “en Baja California no hay más que el movimiento de la 4T”, pues este estado ha mejorado como nunca antes gracias a la implementación de obras de alto impacto como la construcción de la tercera garita para agilizar el flujo de mexicanos que entran y salen de Estados Unidos, así como el segundo piso vial en Tijuana.

No obstante, hizo un llamado a la militancia para no confiarse y organizarse para que el siguiente año, además de la Presidencia de la República, se gane la mayoría calificada en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, las diputaciones locales, presidencias municipales, en cumplimiento al Plan C.

“No nos confiemos, porque en Baja California y todo el país tenemos un plan, el Plan C, aquí en Baja California se trata, no solo de ganar la Presidencia de la República, quiero un compromiso de ustedes, de ayudar, porque vamos a ganar las senadurías, las diputaciones federales, las diputaciones locales y las presidencias municipales”, manifestó.

Por su parte, el dirigente de Morena en Baja California, Ismael Burgueño, aseguró que cada uno de las y los militantes del estado están convencidos del liderazgo de Claudia Sheinbaum y dispuestos a fortalecer la estructura para continuar con la transformación en todo el país.

“Doctora, queremos decirle de corazón que, en Baja California, cada una de las personas que están presentes, están listos para seguir consolidando y seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación con usted”, manifestó.

Al evento también acudieron José Antonio Aguilar Castillejos, delegado político de la precampaña en Baja California; Raúl Salgado, responsable de la estructura de defensa; Camila Galindo, representante de los pueblos originarios; y Gregorio Hernández, en representación de jóvenes; Julieta Ramírez, precandidata a senadora y el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles.