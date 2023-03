Marcelo Ebrard se define como un radical, al presentar libro autobiográfico

Asegura Marcelo Ebrard que es un radical, porque quiere hacer un cambio, pero lo ubican como moderado porque no le gusta insultar a la gente.

Al presentar su libro autobiográfico, “El camino de México”, el canciller explicó que cuando tratan de ubicarlo en una corriente política o filosófica, él quiere ser llamado radical.

“El otro día me decían 'no, pero es que a lo mejor tú eres moderado', decía, bueno, no me gusta insultar a la gente, ¿no sé si eso me haga moderado? No me gustan algunas cosas, lo que decía Ricardo, tendría que hacer yo un manual de calumnias o manual de traidores. Eso no me gusta pero soy una gente muy radical porque quiere cambiar la realidad, quiero lograr la igualdad; me ha costado y jamás he cejado en esa causa, y eso es lo que les comparto el día de hoy”, señaló el canciller.

“El camino de México”, el recién presentado libro autobiográfico de Marcelo Ebrard Foto: Eduardo Cabrera

En medio de gritos de “¡presidente, presidente!”, Ebrard Ocupó el patio central del Palacio de Minería donde dio a conocer su postura política, que dijo, ha compartido durante casi tres décadas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien comparte una duda existencial “: ¿por qué es así nuestra sociedad? Misma pregunta que se hiciera Andrés Manuel López Obrador cuando tuvimos nuestras primeras conversaciones: bueno, si exportamos tanto, si nuestro país es tan grande en su economía, ¿por qué la mayoría está en la miseria? ¿Cómo se puede explicar semejante irregularidad si nuestra economía es la plataforma exportadora más grande de América Latina? El 62% de la manufactura, pero vayan ustedes a ver la realidad de México: sigue la desigualdad”, expuso Ebrard Casaubón.

En su trayectoria, el sismo de 1985 lo marcó de forma definitiva, ver el dolor de la gente, sentir su reclamo.

“Me tocó recorrer la ciudad con el sismo, la primera asamblea a la que fuimos, casi nos linchan tenían razón, estaban muy enojados en Tlatelolco; imagínense, 250 mil personas en la calle y la mayoría perdieron a la mamá, al hermano, al padre, al hijo. El dolor es lo que te forma en la política, es cuando entiendes que el poder es responsabilidad no privilegio, y es cuando te das cuenta que puedes cambiar la vida de miles de personas, que puedes hacer cosas que sí cuentan, que el poder no es frivolidad, el poder es transformar esa realidad”, expresó.

Marcelo Ebrard presenta su libro “El Camino de México” rumbo al 2024 Foto: Eduardo Cabrera

Abiertamente dijo que este libro que presentó, tiene un claro mensaje para México: “Y tiene como objetivo un mensaje: lo que tenemos para la contienda que se avecina cada cual, es lo que somos y lo que hemos hecho, lo demás no importa. Nuestros hechos, nuestra vida, nuestra persona. Eso es, es lo que proponemos. La congruencia ahí está”, concluyó el canciller

