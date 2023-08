Marcelo Ebrard niega copia del programa 'Pasaporte Violeta' con 'Salario Rosa'

Al asegurar que no ve fractura en Morena por el proceso interno, Marcelo Ebrard Casaubon rechazó que su plan “Pasaporte Violeta” sea una copia del programa "Salario Rosa "del Estado de México como lo criticaron senadores de su partido, por lo que exhortó a su contrincante Claudia Sheinbaum presentar sus propias ideas.

“Que presente Claudia sus ideas, le hacen un flaco favor, esto es un compromiso que debemos asumir todas y todos en la Cuarta Transformación. Ahora, si hay una idea distinta que la presenten”, subrayó en conferencia de prensa.

El excanciller dijo en ese sentido, que la próxima administración federal debe contemplar un presupuesto para las mujeres, ya que al menos un tercio de todos los hogares de México es jefa de familia y la mantiene. Por ello, planteó un apoyo de alrededor de tres mil pesos mensuales.

TE PUEDE INTERESAR Academia ofrece beca de artes marciales a joven golpeado en Subway de SLP

“Tenemos que conseguir 1.4 más del Producto Interno Bruto del país, para poder lograr todos estos objetivos que acabo de anunciar: Sistema Nacional de Cuidados, más los apoyos. Para eso tienes dos vías: Primero, aumentar la tasa de crecimiento económico de México que también son ideas que vamos a compartir próximamente para hacer público lo que pensamos, y segundo, mantener la mejora de los ingresos públicos en los próximos años, es la única forma que tenemos”, insistió.

El candidato a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación negó que para obtener los recursos se tengan que elevar los gravámenes. “No estaría planteando que aumentemos los impuestos, lo que estoy diciendo es que tenemos que mantener el aumento que ha habido en los ingresos públicos que depende de muchas acciones”.

Añadió que “sí tenemos los recursos disponibles, ya lo he estudiado con mucho cuidado y es algo que además tendría un efecto muy grande en el crecimiento económico, por ejemplo, hoy en día la Población Económicamente Activa el 16 por ciento mujeres no está incorporada porque no hay ayuda para cuidados”.

TE PUEDE INTERESAR Padres obligan a su hija de 19 años a pagar renta para seguir viviendo en su casa │ VIDEO

Cuestionado sobre el riesgo que existe de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda cancelar sus aspiraciones para 2024, Marcelo Ebrard dijo que no tiene miedo de ello, ya que “el compartir ideas no es punible todavía en México, entonces no tengo temor en ese sentido".

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México al referirse a la aprehensión del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, ocurrido el viernes, afirmó que se llevó a cabo dentro del marco de la ley.

“Se puede decir lo que se quiera, pero el caso es que tuvimos conocimiento cuando yo estuve en el gabinete de seguridad, no podría divulgar detalles, pero sí hay elementos fundados para proceder legalmente”, señaló.

¿La detención no se hizo conforme a la ley?, cuestionó un reportero. “No me meto a eso porque no tengo los detalles, pero sí en cuanto al sentido de la acción legal sí tiene fundamento”, remarcó.

Respecto a los avances de las investigaciones del asesinato de su amigo, el empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo en la autopista del Sol, Ebrard refirió que continúan las indagatorias y permanece atento a ellas junto con la familia, aunque “todavía es muy pronto para saber qué es lo que ocurrió”.

TE PUEDE INTERESAR Aspirina Protect falsa no garantiza calidad ni eficacia: Cofepris; emiten alerta sanitaria

Mientras que en el caso del ataque armado a familiares de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, el excanciller declaró que es preocupante, sin embargo, dio su respaldo a las investigaciones que realice la Fiscalía General de Justicia del estado.

LEO