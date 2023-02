En nombre de Lorena Escobar, familiares y amigos marcharon en instalaciones de Ciudad Universitaria para demandar justicia y condenar el asesinato de la estudiante de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM a manos de su exnovio la semana pasada.

La familia de la joven denunció que tras la agresión ella continuó con vida, pero fue trasladada de hospital en hospital ante la falta de condiciones para que recibiera atención; sin embargo, terminó por perder la vida.

Las y los asistentes se concentraron en la Facultad de Filosofía y Letras para dirigirse hacia las aulas en las que Lorena Escobar cursaba sus estudios profesionales, como respuesta a la convocatoria emitida por la Colectiva Artemisas Veterinarias para rendir un homenaje a la víctima.

El contingente llegó hasta el mural de El Quijote, donde decenas de arreglos de gerberas y rosas rodearon las fotografías de Lorena y algunos carteles y pancartas en las que se leía la condena contra la violencia feminicida.

“¡Hoy no estamos todas, nos falta Lorena! , ¡No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal!, ¡Lorena no murió, a Lorena la mataron!”, gritaban no sólo alumnas sino también algunos miembros de la planta docente que lamentaban lo sucedido.

La familia de Lorena agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad universitaria, pero también reprocharon:

“A mi hija me la asesinaron, le cortaron las alas… Con esto quedamos infinitamente agradecidos y lo que yo pido es justicia, justicia es lo que se requiere”, dijo su padre.

El 8 de febrero, Lorena fue asesinada por su expareja dentro de su domicilio en la alcaldía Miguel Hidalgo, hasta donde el agresor llegó para cometer el crimen y después suicidarse.

“Mi esposa y mi hija fueron en un momento dado a la Fiscalía a solicitar apoyo, pero como siempre, esta porquería de gobierno no sirve para nada… Lo que nos queda es llevar en el corazón los bonitos recuerdos que nos dejó mi chiquita. Gracias por todo, vamos a apoyarnos, porque solamente nosotros lo podemos hacer, nadie más. No contamos con policía, con Fiscalía, no contamos con nada. Estamos a la deriva”, exclamó el padre ante los estudiantes de veterinaria.

El tío de Lorena denunció que luego de la agresión la joven aún se encontraba con vida y fue trasladada al Hospital General de Xoco, “que no era el más cercano”, donde solicitaron una tomografía pero no había las condiciones para que se le practicara.

La universitaria fue trasladada hacia otra unidad que se encuentra 32 kilómetros, a las 16:00 horas. Pero nada sirvió, pues la joven falleció.

Las amigas de Lorena se acercaron a la familia para asegurarles que no estarán solos en el duelo.

“Me es tan complicado leer tu nombre en noticias, publicaciones anunciando que ya no estás, cuando hace apenas unos días tuve la dicha de verte; incluso, un día antes te ayude a comprar tu vuelo a lo que sería tu última práctica… Me cuesta saber que ya no te veré más, será difícil vivir sin todas aquellas pláticas donde hablábamos del futuro y las cosas que queríamos hacer juntas”, dijo una de sus amigas.

En enero #LorenaEscobar denunció ante la @FiscaliaCDMX, las amenazas por parte de su exnovio. La ignoraron porque no tenía huellas visibles de violencia, de acuerdo a lo relatado por su padre. Hoy #LorenaEscobar está muerta. Su exnovio la asesinó y luego se suicidó. pic.twitter.com/QXkmrBIG61 — Lízbeth Hernández (@LizHernandezE) February 13, 2023

