Marea Rosa inunda las calles de la CDMX; Gálvez, Taboada y voceros piden luchar por la democracia

Organismos de la sociedad civil aseguraron que la batalla política no es entre la ciudadanía, sino entre demócratas y autoritarios, debido que el Gobierno federal busca desaparecer organismos autónomos y concentrar el poder.

Luego de que la Marea Rosa salió por cuarta vez a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México para apoyar las candidaturas de Xóchitl Gálvez Ruíz a la Presidencia de la República y de Santiago Taboada Cortina a la Jefatura de Gobierno, los organizadores del Frente Cívico Nacional pidieron a la ciudadanía no ser apolítica y defender la democracia.

Acosta Naranjo pide exhorta a derrotar el Plan C

En su discurso, Guadalupe Acosta Naranjo, vocero del Frente dijo que derrotaron el Plan A y B, pero ahora es necesario hacerlo con el C, para no permitir que Morena se quede en el poder otros seis años.

Además, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) detener la elección de Estado, pues aclaró que en su momento defendieron al órgano electoral y ahora les toca a ellos.

“Detener esta elección de Estado, esa es su obligación, no somos neutrales, no podemos ser neutrales ante la violencia que fustiga a la nación, y que se extiende ante lo más íntimo de la familia presidencial; no podemos ser neutrales ante la indiferencia al movimiento feminista, las madres buscadoras, 800 mil muertes por COVID, la criminal política sanitaria, y por la falta de medicamentos para niños con cáncer”, explicó.

La Marea Rosa comenzó a abandonar el Zócalo capitalino



Dijo que Hugo López-Gatell debe ser llevado ante la justicia, además que no pueden ser tolerantes con los criminales.

Acosta Naranjo arremetió en contra del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez de quien dijo, “actúa como comparsa con Morena y su candidata, y con una actitud frívola y banal, aparenta no entender lo que significa la elección”, explicó.

Se abrirán puertas de Palacio Nacional a todos los mexicanos: Gálvez

En su oportunidad, Xóchitl Gálvez mandó un mensaje “a quienes se sienten invencibles”, pues aseguró que el pueblo de México siempre ha elegido ser libre y por ello, están listos para defender la vida, la verdad y la libertad.

“Los que se sienten invencibles recuerden que este pueblo siempre ha elegido ser libre, que nos escuchen dentro de Palacio Nacional, México siempre será libre, por eso están listos para votar y defender la vida, defender la verdad, para dar ser la libertad”, indicó.

Mencionó que ha recorrido el país, y ha sentido el dolor y la desesperanza de la gente, a mexicanos que han sido maltratados, a mujeres que no tienen igualdad, a personas con discapacidad, a maestros, médicos, enfermeras y cuidadoras; a las madres buscadoras que claman en el desierto, a obreros, profesionistas y emprendedores que le dan mucho a México; ganaderos, pescadores, migrantes, desplazados, a la comunidad LGBTIQ, a las feministas, periodistas, activistas, artistas y científicos, indígenas, policías, “marinos y soldados que no le han dado el respeto a su honor y valor”.

Gálvez Ruíz detalló que también la ciudadanía ha sufrido el insulto y calumnia de un poder prepotente, “han resistido con fuerza y corazón porque son valientes y saben lo que está en juego; en estas elecciones no solo nos jugamos la presidencia o el congreso, sino gubernaturas, así como opresión o libertad”, agregó.

Se comprometió a regresar a México a la lista de naciones libres y a abrir las puertas de Palacio Nacional a todos los mexicanos.

Morena creyó que “clase media” no sabía marchar: Taboada

Mientras que el aspirante a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada dijo que en Morena pensaron que sus malos resultados no traerían consecuencias y que la clase media lo iba a salir a las calles.

“Creyeron que la clase media no sabía marchar, le dieron la espalda a los trabajadores, madres buscadoras y académicos. Prefirieron abrazar a los delincuentes que a las víctimas; comenzaron una guerra clasista, nos insultaron por pensar diferente; hoy hay una ciudad que pide un cambio por la extorsión y la inseguridad; pues ahora estamos para luchar para defender a la democracia”, detalló.

Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada en la manifestación del Zócalo. Foto: Cuartoscuro

Taboada Cortina dijo que es necesario construir una ciudad ordenada y segura para las nuevas generaciones.

Los candidatos se comprometieron a respetar la agenda de las organizaciones ciudadanas en temas como seguridad, democracia, justicia, respeto, igualdad, paz, prosperidad, paz y esperanza.

