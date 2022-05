Mario Delgado pide al INE intervenir por “guerra sucia” contra Morena en Tamaulipas

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que intervenga ante una presunta “guerra sucia” en contra de su partido en Tamaulipas.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista acusó a la oposición de pagar a consultoras para crear sitios en internet, para subir notas falsas en contra de las candidatas y candidatos de la Cuarta Transformación y con éstas presentar denuncias que generen la apertura de carpetas de investigación.

Asimismo, expuso un video del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien se escucha responder diversas acusaciones en su contra o de su gobierno y partido.

“Eso de quedarme callado no sé me da y más así me atacan que sepan y que sepan bien que les voy a contestar y tengo para todos, para todos tengo, para esos y todos los que lo rodean”, dijo el mandatario panista.

Mario Delgado recordó que apenas el 31 de marzo, el gobernador firmó junto al INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el Acuerdo por la Integridad Electoral, de cara a los comicios que se llevarán a cabo en ese estado.

Quisiera preguntarle al INE dónde quedó este acuerdo por la integridad, porque el gobernador ha decidido convertirse en un actor político más, cuando debería garantizar que haya un proceso equitativo, en paz y que el pueblo de Tamaulipas decida, de manera libre, quién quiere que lo gobierne Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

Por lo anterior, urgió al órgano electoral y a los firmantes del acuerdo que “no quede en chiste”, y solicitó al gobernador “que se serene, en una democracia se gana y se pierde”.

Asimismo, reprochó que el consejero Ciro Murayama aún no se haya pronunciado respecto a la situación, cuando en ocasiones anteriores ha intervenido de forma casi inmediata.

RFH