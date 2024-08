Martes 13: ¿De dónde viene el dicho “martes, no te cases ni te embarques”?

El martes 13 es un día de mala suerte, así que ¡cuidado! No tomes decisiones importantes, no prestes dinero, es más, de ser posible, no salgas de tu casa. Al menos, eso dicta la creencia popular que, al igual que el viernes 13, coloca a los días del calendario con esta coincidencia con uno de mal augurio.

Las formas en las que culturalmente se expresa este temor son variadas: desde el evitar derramar la sal en países de Latinoamérica hasta evitar gatos negros o espejos rotos en territorios angloparlantes. Aunque, tanto en México como en países de habla hispana son más comunes los refranes como el famoso: “martes, no te cases ni te embarques” .

Pero ¿a qué persona que se casó en martes le hicieron tanto daño? ¿Por qué no te puedes embarcar? ¿Es de mala suerte? El origen de este dicho, asociado con la idea de que los martes 13 son de mala suerte, es más interesante de lo que imaginas.

¿De dónde viene el dicho “martes, no te cases ni te embarques”?

Aunque no se ha documentado el primer uso histórico de la expresión “martes, no te cases ni te embarques”, es un dicho que ha acompañado a miles de familias generación tras generación.

Se cree que sus orígenes se remontan hasta la Edad Antigua, particularmente en las culturas grecorromanas, donde se asoció al planeta Marte —que dio su nombre a este día de la semana— con la guerra, con lo cual se le dio una connotación de violencia y conflicto.

Posteriormente, en la Edad Media, se registraron más eventos históricos que pudieron reforzar esta creencia, por ejemplo, el fracaso en una batalla de Alfonso I de Aragón, conocido como “El Batallador”, supuestamente ocurrido en un martes.

Por otro lado, otras asociaciones históricas terminaron por reforzar la connotación negativa del número 13: los trece asistentes a la Última Cena, la crucifixión de Jesús que supuestamente ocurrió un viernes 13, entre otros.

Así, el martes y el 13 cuentan con una connotación negativa históricamente, por lo que no es raro que un martes 13 sea percibido como de “mala suerte”, y que nos pidan encarecidamente no casarnos ni embarcarnos…

