Mauricio Toledo solicita licencia como diputado previo a desafuero; acusa imparcialidad

Mauricio Toledo solicitó licencia como diputado federal del Partido del Trabajo un día antes de la sesión en la Cámara de Diputados en la que se discutirá su desafuero.

Toledo Gutiérrez solicitó “licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir de la fecha presente”, de acuerdo con un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que se me imponen con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes, me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, manifestó Toledo.

leer más Desafueros: Estos son los políticos que han perdido el fuero en México

El diputado pidió que de conformidad al artículo 13 del reglamento de la Cámara de Diputados se ponga a consideración del pleno su solicitud.

Mauricio Toledo está acusado de enriquecimiento ilícito cuando era delegado de Coyoacán y diputado local en la Ciudad de México.

ANR