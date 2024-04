Máynez arremete contra exministro: “Es mezquino”

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que la solicitud del exministro, Arturo Zaldívar, de juicio político contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, es un acto vergonzoso que sólo busca agredir a una institución fundamental para México.

“Arturo Zaldívar se encuentra muy extraviado, no es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. Este no es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Zaldívar es vergonzoso; ensuciar, agredir y golpetear a una institución fundamental para México”, destacó.

Álvarez Máynez aseguró que Zaldívar se encuentra en un interés “mezquino y electoral”, ya que quiere ser fiscal o secretario de Gobernación, por ello, aseveró que quiere impunidad y preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró.

Yo he denunciado a la gobernadora de Colima por desviar recursos públicos para la campaña de Sheinbaum desde la precampaña. Me parece muy preocupante lo que está haciendo

Jorge Álvarez Máynez

Candidato presidencial por MC

“No es por ahí, y no va a pasar porque la ministra Piña va a tener una fuerza política congruente que la defienda, y como lo repito, no es un asunto de gusto o de personas, sino que es un asunto de instituciones”, agregó.

Indicó que el exministro es una persona irrelevante en el proceso electoral y no ha politizado la Corte, sino que fue el PRI y PAN, aunque aclaró que sí tiene un problema estructural. “La candidata de la oposición quiere echar toda la culpa a este gobierno, pero el problema de seguridad tiene más años y se le olvidan los sexenios de Peña Nieto y Calderón”.

Sostuvo que la gestión de Zaldívar fue indecorosa y lastimó a la misma institución, pues aseguró que en los primeros años fue un excelente ministro con grandes resoluciones, pero en una segunda etapa, tuvo una degradación, de perversión y corrupción.

“Se volvió un vulgar ambicioso y lo lamento mucho porque tenía todo para trascender a la historia como un gran ministro. Nos inspiró a muchos jóvenes en su momento, pero le ganó la ambición”, añadió.

Más temprano en la Universidad Anáhuac, pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE) ponerle un alto a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, en su proselitismo a favor de Claudia Sheinbaum.

Arturo Zaldívar se encuentra muy extraviado, no es procedente. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte

Jorge Álvarez Máynez

Candidato presidencial por MC

El aspirante señaló que ha denunciado a la gobernadora por el desvío de recursos hacia la campaña de Sheinbaum Pardo, incluso desde el periodo de precampañas; además, pidió a Indira Vizcaíno preocuparse y ponerse a trabajar por su estado, ya que es el más inseguro y violento en el país.

“Yo he denunciado a la gobernadora de Colima por desviar recursos públicos para la campaña de Sheinbaum desde la precampaña. Me parece muy preocupante lo que está haciendo ella, pues Colima es el estado más violento del país y es lamentable que la gobernadora no esté en Colima, no viva en Colima”, explicó.

Por otra parte, comentó que las encuestas mienten, porque la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, le paga a la empresa Massive Callerpara que reduzca a la ventaja con Morena, pues en los estados del sur “se están cayendo”.

“Sabemos que todos los políticos te ofrecen todas sus encuestas, pero si eso no se refleja en la realidad, queda una campaña de mentiras. En el sur el PRI y el PAN se están cayendo a pedazos y en otras partes también”, agregó.

Asimismo, mencionó que es válida la protesta que alistan los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), debido a que, al no ser escuchados, tienen que manifestarse para ser visibles.