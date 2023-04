MC acusa pactos ocultos y advierte albazo de partidos para empujar reforma al TEPJF

Se convocó a Jucopo a las 9:30 am. Una hora después, la reunión no ha iniciado.



No vayan a creer ustedes que ocultan algo. No sean mal pensados: simplemente a todos se les hizo tarde hoy.



Tampoco vayan a creer que están negociando en otro lugar y en de espaldas a ustedes. pic.twitter.com/o4bhjugYDa