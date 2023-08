No me han llamado la atención, afirma Ebrard

En Ciudad Juárez, Chihuahua, Marcelo Ebrard negó haberse reunido de manera urgente con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras asegurar que nadie le ha llamado la atención por las denuncias públicas realizadas contra Claudia Sheinbaum, por el acarreo masivo por la Secretaría del Bienestar y algunos gobernadores.

“Ayer no he tenido reunión con el Presidente ni creo que la vaya a tener hasta después del proceso, no existió esa reunión ni me han llamado la atención de nada”, afirmó en conferencia de prensa, al subrayar que continuará presentando sus quejas por la intervención de funcionarios en el proceso interno de Morena.

“Queremos que se respete la libre elección de las personas, la semana entrante que les van a preguntar, estamos a seis días. Los van a ir a entrevistar, queremos que no haya intromisión de funcionarios, que no los estén presionando que tienen que hacer tal cosa, etcétera”, demandó.

Ebrard Casaubon afirmó más adelante que hay mucho nerviosismo en las otras corcholatas porque en los últimos días se registró un incremento importante en diferentes encuestas que ya lo colocan en primer lugar por encima de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Por eso veo el nerviosismo con estas encuestas, lo están confirmando. Es lo que les dije apenas la semana pasada, estamos tantito arriba y hay mucho nerviosismo. Entonces vamos a estar vigilando todos los días y vamos a estar diciendo lo que no nos parezca para que se mejore.