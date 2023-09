No se me ha ‘subido’ el poder, sabemos a dónde vamos, afirma AMLO en Texcoco

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, al inicio de su sexto año de gobierno, no se le ha subido el poder a la cabeza, pues sabe de dónde viene y hacia dónde va.

“No se nos subió el poder, no pedimos el piso, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos . Nuestro amo siempre será el pueblo de México, porque queremos que haya democracia, no una oligarquía con fachada de democracia, eso se acabó”, indicó.

Desde el municipio de Texcoco en el Estado de México dijo que a un año de terminar su gestión se va tranquilo porque hay un relevo generacional en el que puede confiar.

“Ya entregué el bastón de mando y el siguiente año la banda presidencial, pero quien me va a sustituir son mujeres y hombres con convicción, además soy maderista, partidario de la no reelección, aparte no hay que tener apego al poder, ni al dinero”, expresó.

Reconoce a Delfina Gómez, gobernadora de Edomex

El mandatario federal respaldó a la gobernadora, Delfina Gómez, de quien dijo, es una mujer de lucha que viene desde abajo en tiempos difíciles, y no como en los tiempos actuales en donde es más fácil acceder a una candidatura o ganarla.

“Luego, cuando estaba difícil, no como ahora que quieren ser candidatos, ya que son mejores las condiciones, cuando fue alcalde termina y se le postula a candidata a diputada federal y gana. Luego es candidata a gobernadora y en una elección fraudulenta le quitan la gubernatura, pero me ayuda. Vuelve a participar y triunfa”, dijo.

El presidente López Obrador y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Foto: Cuartoscuro

Programas sociales seguirán a nivel nacional

Recordó que los programas sociales seguirán a nivel nacional, ya que se encuentran blindados en la Constitución, por ello, indicó que, en enero, la pensión para adultos mayores aumentará 25 por ciento, también, firmó un acuerdo en Ecatepec porque desde el 2019 se apoya con pensión a personas con discapacidad, aunque aclaró que solamente llegaba a los 29 años, sin embargo, habló con Delfina Gómez para que aportara 50 por ciento para darla a todos los discapacitados del Estado de México.

“En noviembre va a ser universal y a los adultos. Va a continuar el programa de becas para los jóvenes, pues se apoyó a en Texcoco a 4 mil 195 de nivel universitario y se les entregan 5 mil 150 pesos bimestrales. Hay 835 en Jóvenes en Construyendo al Futuro que están de aprendices y cuentan con seguro del IMSS para su atención médica mientras están en este programa”, aseveró.

Siguen trabajos en Lago de Texcoco

Agregó que pasaron a los terrenos del Lago de Texcoco y donde se construye un parque ecológico y muchas canchas deportivas. Además, se va a construir otra universidad para estudiantes de medicina. “En el municipio hay 179 escuelas y ya hemos entregado presupuesto a 179 asociaciones para mantenimiento de escuelas, ya todo se hace de manera directa, pues no queremos que pase por instancias de gobierno y se entregue por parte de organizaciones, porque no llega o llega incompleto, con moche”, añadió.

Indicó que la pandemia afectó al país, pero dejó una lección, ya que en ese entonces se dependía de China por el tema de los semiconductores, esto es, los chips, pero la lección fue que no se debía que depender de Asia y por ello, las empresas de Estados Unidos comenzaron a mudarse a México, por ello, dijo “está llegando mucha inversión”.

“Hemos aumentado el salario mínimo como no se veía en los últimos 50 años. La cifra de trabajadores es de 22 millones en el IMSS y el promedio es de 16 mil 200 pesos. Por ello para los trabajadores de la educación, el mínimo va a ser 16 mil 200 pesos mensuales”, explicó.

Además, comentó que van a mejorar todo el sistema de salud, ya que no se pudo echar a andar el sistema de salud pública, además que estaba echado a perder por tanta corrupción.

