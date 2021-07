¿Eres médico cirujano y estás buscando trabajo? Esto te interesa

Si estás buscando trabajo y eres médico cirujano no dejes de leer, pues esto te interesa, ya que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) abrió 50 vacantes dirigidas exclusivamente a mujeres mexicanas deseosas de unirse a las Fuerzas Armadas como auxiliares médicos cirujanos.

La dependencia adelantó que el cargo cuenta con un sueldo de 20 mil 541 pesos y para que apliques te compartimos todo lo que debes saber.

¿Qué tengo que hacer para aplicar?

Las interesadas en la oferta laboral tienen hasta el 31 de octubre para registrarse y consultar los resultados en cualquiera de los Centros de Reclutamiento para la atención y registro de aspirantes.

De acuerdo con la Sedena, los beneficios de estas 50 vacantes, además de un sueldo seguro, son alojamiento, alimentación, vacaciones, vestuario y equipo, seguro de vida, servicio médico, entre otros.

Sin embargo, hay algunos requisitos que son indispensables para estos puestos; el más importante es ser mexicana y no haber cumplido 30 años a la fecha del mes de abril de este año. Además de tener estudios como médico cirujano; aunque también tendrás que presentar en original y copia el acta de nacimiento actualizada, CURP, identificación oficial vigente, RFC, firma electrónica, título y cédula profesional y antecedentes no penales.

Por otro lado, también debes saber que se requiere una estatura mínima de 1.60 metros y presentar un índice de masa corporal menor a 25. Asimismo, deberás realizarte exámenes clínicos en biometría hemática completa, examen general de orina, química sanguínea de cuatro elementos, químico toxicológico, grupo sanguíneo, tele tórax y reacciones seroluéticas (examen que se usa para ayudar a diagnosticar neurosífilis).

Además, tendrás que acreditar mediante un certificado médico y psicológico expedido por el Escalón Sanitario Militar correspondiente que eres una persona apta para el servicio de armas.

¿Tienes tatuajes?, no te preocupes, pues la Sedena también considera aplicables al puesto a las mujeres que cuenten con algún tatuaje; siempre y cuando no se encuentre en un lugar visible al portar el uniforme. Entre los lineamientos destacan que debe ser de una dimensión máxima de 10x10 centímetros y que el tatuaje no sea ofensivo a la moral o se relacione con el delito.

Aquí podrás encontrar los lugares de reclutamiento: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/620361/CONVOCATORIA_MC__5_MAR._2021_.pdf