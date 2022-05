Médicos mexicanos desaprueban contratación de personal de salud de Cuba

Médicos mexicanos desaprobaron el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la contratación de 500 médicos cubanos ante un supuesto déficit de personal de salud que existe en el país.

Los médicos de federaciones, asociaciones y colegios de México consideraron que el anuncio de la contratación de personal de salud de Cuba representa una falta grave en contra de los profesionales de México.

“En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República, formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de nuestra población", mencionaron en un comunicado.

Además, reprocharon que algunos de los profesionales de la salud del país reciben salarios muy bajos y trabajan en zonas de inseguridad extrema.

también puedes leer Acuerda INM abrir registros para buscar migrantes

"Consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo también la capacidad académica de nuestras Universidades", añadieron.

Los médicos mexicanos recordaron que durante la pandemia de COVID-19 dieron atención a los pacientes contagiados incluso con equipo de protección comprado por ellos mismos.

"Por esto, resulta un agravio para el gremio médico mexicano toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas", afirmaron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que firmó un acuerdo con Cuba para que 500 médicos presten servicios de salud en tierras mexicanas.

AMLO afirmó que este acuerdo contribuirá a garantizar el cumplimiento del artículo cuarto de la Constitución que establece atención médica y medicamentos gratuitos.

“Vamos a contratar a más de 500 médicos que ya van a estar trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicamentos, análisis clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social y ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo”, dijo el Presidente.