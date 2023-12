Megafarmacia lista para ser inaugurada mañana en Huehuetoca, destaca AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está lista la megafarmacia para ser inaugurada este viernes en Huehuetoca, Estado de México, a fin de garantizar el abasto de medicamentos y la salud de los mexicanos, a pesar de que sus adversarios, dijo, quisieran que no se ponga en operación.

AMLO Informó que el traslado de medicinas lo llevará a cabo la empresa Birmex, con el apoyo logístico de la Fuerza Aérea Mexicana y transporte terrestre, bajo el resguardo los elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

“Están apostando a que no van a haber medicinas y que va a estar vacía y esa va a ser la nota. Mejor que la nota sea que ya está la farmacia y que todos los mexicanos tienen garantizado el derecho a la salud, lo que está establecido en la Constitución, el artículo cuarto, el derecho del pueblo a la salud”, indicó AMLO.

Durante la conferencia de prensa, expuso que la responsabilidad del Estado implica atención médica y medicamentos gratuitos. Añadió que en muchos hospitales públicos en México ya no se cobra por el servicio, “no hay cajas registradoras, se cerraron”.

Incluso, abundó, hay hospitales de especialidades en donde no se cobra, “nada más que esto no se sabe, la gente sí que va a un hospital y no le cobran como era antes, o que nada más le daban la receta”.

AMLO destacó que ya cuentan con todos los medicamentos necesarios y que la megafarmacia, ubicada en el antiguo almacén de la cadena comercial Liverpool, costará 3 mil 449 millones de pesos al Gobierno, y la cual tiene una extensión de 40 mil metros cuadrados, “que con cuatro zócalos techados”, apuntó.

AMLO enfatizó su compromiso con la garantía del derecho a la salud para todos los mexicanos. “De una vez les digo a los adversarios que si entregar medicamentos gratuitos a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista, porque deben ellos entender que somos distintos”, puntualizó.

