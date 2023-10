‘El mejor homenaje que podemos hacer es ganar el 2024’: Sheinbaum recuerda a estudiantes del 68

“El mejor homenaje que podemos hacerle a muchos de los que vimos en ese video, que hoy no están con nosotros, a muchos y muchas de los que perdieron la vida luchando por la justicia, a los jóvenes que perdieron la vida en el 68, el mejor homenaje que podemos hacer ahora es ganar el 2024”, resaltó Claudia Sheinbaum Pardo en el 12 aniversario de Morena, donde también se recordó al movimiento estudiantil de 1968 que luchó por la democratización del país.

La Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación expuso que la represión a los estudiantes en 1968 representa un crimen de Estado que compromete al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a que nunca más en el país exista un gobierno que reprima a su pueblo .

“El 2 de octubre de 1968 hubo un crimen de Estado, jóvenes fueron arteramente asesinados por la decisión de un civil, de un presidente de la República y lo que podemos decir que defiende nuestro movimiento es que eso nunca más ocurra eso México y desde aquí, como se comprometió el presidente de la República a nunca reprimir, me comprometo con ustedes: Nunca vamos a usar a la fuerza pública en contra del pueblo de México, que nunca, nunca, vamos a reprimir al pueblo”, destacó.

Recordando la lucha estudiantil de 1968 en México en el evento de Morena. Foto: Especial

Manifestó que después del movimiento del 68, hubo diversas movilizaciones sociales de trabajadores, maestros y de la sociedad civil en general que dieron vida a Morena, y que desde el 2018, cambió la forma de gobernar el país bajo el liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Agregó que la responsabilidad histórica que tiene el movimiento es garantizar justicia social a los más desprotegidos, pero aclaró que esto solo se puede lograr con unidad y la suma de todas aquellas personas de buena voluntad que crean en la continuidad de la Cuarta Transformación.

“La unidad está en la lucha, la unidad está en acción, la unidad es con el pueblo y para la transformación”, aseveró.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó cada uno de los logros que hubo con López Obrador, y reconoció la gran oportunidad de dar continuidad a ese proyecto de la mano de Claudia Sheinbaum, para que se convierta en la primera mujer en dirigir los destinos del país.

“Estamos ante la gran oportunidad de que seamos protagonistas del cambio para que una mujer sea presidenta de la República, si eso no nos mueve, si eso no nos motiva, si no nos vuelve locos por salir a trabajar y lograrlo, no sé qué nos puede mover a quienes estamos aquí”, expuso.

Durante su intervención, el director del Fondo de Cultura Económico (FCE), Paco Ignacio Taibo II, resaltó la relación entre la fundación de Morena y la masacre de 68, más allá de la fecha. "Aunque parecen dos hechos aislados en el tiempo, no lo son, obviamente no lo son. El 68 significó para muchos de nosotros la irrupción, en la escena política de nuestro país, de una generación entera de estudiantes, dispuestos a jugarse la vida por democracia, libertad”.

Mensaje de Sheinbaum a medios. Gráfico: La Razón de México

En tanto que, la coordinadora nacional de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Alejandra Báez Chacón expuso: “Quien mejor que usted (la Dra. Claudia Sheinbaum) para entender la lucha de la juventud, el origen es destino y a usted que formó parte de estos movimientos estudiantiles como el que hoy nos reúne el día de hoy, le pedimos que nunca pierda ese fuego, la energía y la pasión y la garra Puma de esa joven universitaria que levantó la voz por las causas justas”.

Rafael Barajas “El Fisgón”, director del Instituto de Formación Política, aseguró que,"yo sí estoy convencido que el movimiento estudiantil del 68 sigue vivo en nuestro movimiento, somos herederos del movimiento del 68 (…) Somos los herederos de estas causas, los pobres de México siguen siendo nuestro principal centro de atención. Vamos a terminar el primer gobierno de la transformación dentro de unos meses, pero esto apenas empieza, vamos a profundizar la transformación y vamos a hacer valer el espíritu del 68”.

Finalmente, la diputada federal Julieta Ramírez Padilla afirmó que “este movimiento es ese que recoge las heridas de los lastimados (...) Morena es consecuencia del amor del pueblo a su patria".

Además de los ponentes, en el presidium estuvieron presentes la escritora Elena Poniatowska; la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; el secretario de Organización de Morena, Alejandro Peña; la secretaria de Comunicación, Andrea Chávez; el secretario de Finanzas, Javier Caviedes; el secretario de Jóvenes, Alejandro Porras; la secretaria de Mujeres, Adriana Grajales; el secretario de Artes y Cultura, Tomás Pliego; la secretaria de Pueblos Indígenas, Bxido Xishe Jara Bolaños; y el secretario Técnico del Consejo Nacional, Álvaro Bracamonte.

AM