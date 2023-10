Claudia Sheinbaum convoca a sumarse a 4T.

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, convocó a más mexicanos a que se sumen al movimiento para el cambio del país, pero puntualizó que si aspiran a cargos de elección deben tomar en cuenta que todo se decide por encuestas.

“En este proceso lo que tenemos que hacer es decir ‘adelante compañeros y compañeras, vengan a ser parte de este gran movimiento que está transformando al país’, eso sí, que quede muy claro, en el caso de las candidaturas en nuestro movimiento, hay encuestas siempre, en Morena ¿quién decide? El pueblo”, manifestó.

Durante la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación en Tlaxcala, evento en el que estuvo presente la gobernadora Lorena Cuéllar, aseveró que los del Frente Amplio por México se están quedando solos y acusó que, si dicen que van a quitar los programas sociales, es porque realmente piensan eso.

“¿Y qué dijo? ¿qué dijo Fox? Que los que reciben programas sociales son una bola de flojos, no voy a repetir sus palabrotas. Fíjense nada más lo que piensan ellos, porque no es que Fox esté ‘cucú’, o se volvió loco, no, o ande fumando mucho de eso que quiere que se legalice, no; lo que pasa es que ellos piensan así, ellos piensan que no debe haber programas sociales, imagínense.

“Para nosotros los adultos mayores no solamente les dieron su vida a sus hijos, a sus nietos, si no le dieron su vida a la patria, por eso tienen una pensión universal, porque son lo mejor que tiene nuestro país, así como en los pueblos originarios, los adultos mayores son el reconocimiento para nosotros, todos los mexicanos y mexicanas también”, expresó.

Sheinbaum destacó la importancia de abrir las puertas de la 4T para que sean cada vez más las personas que se suman a la revolución de las conciencias en favor de la lucha por los derechos de las mexicanas y los mexicanos.