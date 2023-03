“Mequetrefes”, llama AMLO a republicanos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador “tronó” contra los legisladores republicanos que proponen una intervención del Ejército estadounidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles de las drogas, a quienes llamó mequetrefes y de nueva cuenta pidió que los connacionales radicados en el vecino del norte, no voten por ellos.

“Si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos, que el que no quiere a su patria no quiere a su madre.

“Y estoy seguro que no sólo los mexicanos y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros, porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¡Qué se creen estos mequetrefes, intervencionistas, prepotentes! A México se le respeta”, advirtió el mandatario que durante toda la semana ha sostenido escaramuzas verbales con los legisladores estadounidenses.

López Obrador aseveró que los legisladores buscan quedar bien con los ultra conservadores estadounidenses a costa de atacar la soberanía nacional porque antes se les permitía, pero advirtió que ya no es el tiempo de quedarse callado y voltear la cara.

“Desde luego, vil politiquería, pero tampoco es para quedarnos callados, y decir: No les hagan caso, es que quieren quedar bien con los ultras conservadores de Estados Unidos, los antimexicanos de Estados Unidos.

“Ah, ¿eso es lo que buscan, utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería? Pues vamos a responder para que los mexicanos allá e hispanos, sólo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan de cómo quieren, con la agresión a México, obtener beneficios políticos”, expuso.

El mandatario también anunció que la próxima semana viajará a Washington el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y se reunirá con los cónsules de nuestro país para explicarles la estrategia de defensa del territorio nacional, pero también buscará un encuentro con los legisladores republicanos.