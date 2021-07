Método de encuestas para elegir candidato presidencial está desgastado: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que el método de la encuesta para elegir al candidato presidencial está "muy desgastado", por lo que Morena debería buscar uno distinto.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila manifestó que la sucesión adelantada ha generado la distracción de los temas prioritarios del país y reiteró que esperará los tiempos adecuados para no incurrir en campañas anticipadas de candidatos presidenciales.

“Está muy desgastado el método de encuestas (para elegir candidato presidencial) y ha sido un ejercicio que ha sido cuestionado y que sería bueno buscar métodos distintos, pero falta mucho tiempo, faltan más de dos años y prefiero esperar los tiempos que marque la ley para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas electorales, no estoy preocupado por eso, no es mi prioridad”, declaró Ricardo Monreal.

Este miércoles, La Razón publicó en portada el tema del destape de la sucesión presidencial al interior de Morena y al respecto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado rechazó proponer un método a los demás aspirantes presidenciales.

Ricardo Monreal señaló que su única propuesta es que todos sigan trabajando por México y asuman su responsabilidad.

Rechazó la posibilidad de que haya un candidato presidencial de unidad, pero consideró que sí se debe buscar un método que unifique, no que divida.

El senador por Zacatecas destacó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le prendió las velas al “muerto llamado tapado”.

Ricardo Monreal refirió que “hace unos días me reuní con el grupo que me ayuda y les dije que todos mantuvieran la calma, les dije que iba a participar y que nadie hiciera ningún tipo de movimiento”.

El morenista insistió en que no se distraerá de los tiempos y que esperará los tiempos, por lo que, por lo pronto, mantendrá el acompañamiento a la agenda legislativa del Presidente, que es la prioridad.

Monreal reiteró las críticas porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha resuelto el tema de Tamaulipas y dijo que mientras los ministros están tranquilos, los tamaulipecos padecen la violencia: “Ellos (los ministros) están tranquilos porque viven tranquilos”, expresó.