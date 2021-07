Descartan Olga Sánchez Cordero e Ignacio Mier buscar presidencia en 2024

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, y el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, descartaron contender por la candidatura a la presidencia de México en 2024.

Ante los destapes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer en fechas recientes, la ministra en retiro indicó que su último cargo como funcionaria pública será como secretaria de Gobernación.

Sánchez Cordero, quien se retirará al término del actual sexenio, agradeció la encomienda que le dio el jefe del Ejecutivo en el gabinete presidencial y afirmó que seguirá al frente de Gobernación, luego de que trascendió que presentaría su renuncia.

En mi caso particular yo tengo la fortuna de que el presidente me invitó a ser secretaria de Gobernación, cuando termine mi función como secretaria de Gobernación, que tenemos para rato, yo me quiero retirar ya, me quiero jubilar Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación

Al término de su participación en el Foro Bases Constitucionales de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados, la funcionaria dijo que ha trabajado muchos años y merece un descanso. Adelantó que esta semana es su cumpleaños 74.

“Creo que he trabajado muchos años ya, así que creo que tengo mi merecido descanso y sobre todo ya la edad que voy a tener. Esta semana cumplo mis 74 años y ya no veo perspectiva política para mí”, puntualizó.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que no está pensando en competir por la presidencia en 2024, y reiteró que su intención es avanzar con la agenda legislativa de la Cuarta Transformación.

“Lo que me ocupa es continuar como diputado federal, dar mi máximo esfuerzo, mi colaboración, mi convicción, mi compromiso para que saquemos adelante la agenda legislativa y consolidar la Cuarta Transformación. Yo no tengo otra aspiración que no sea sólo ser un buen legislador”, manifestó en entrevista a medios.

El líder de Morena en San Lázaro comentó que no se siente aludido y que no está pensando en la elección presidencial. “Estoy pensando en que debemos sacar adelante la agenda legislativa”, agregó.

Ante el cuestionamiento de si el primer mandatario lo tiene considerado entre sus opciones para las elecciones de 2024, Mier Velazco se limitó a responder “no creo, hay que preguntarle al Presidente”.