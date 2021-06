La Cuarta Transformación no puede ir para atrás, afirma Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que aunque se mantendrá institucional ante los resultados en las elecciones del 6 de junio, por ningún motivo abandonará los objetivos de la Cuarta Transformación de la vida pública del país.

Tras la inauguración de un Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) en la alcaldía Álvaro Obregón, donde perdió Morena en las elecciones, Sheinbaum comentó que no se puede permitir que la corrupción regrese y que ahora se convierta todo en privilegios en vez de en derechos.

“Hubo un resultado en la elección y vamos a ser institucionales porque nos toca, pero no vamos, por ningún motivo, a abandonar en lo que creemos, y eso es lo que les pido a ustedes: la Cuarta Transformación de la vida pública de México no puede ir para atrás, porque no podemos abandonar el que los recursos se dirijan a la gente", sostuvo ante vecinos con los que incluso se tomó fotografías.