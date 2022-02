Mexicanos esperan en hotel para salir

En forma voluntaria, varios mexicanos que se encuentran en Ucrania se están reuniendo en un hotel, donde esperan a que se forme una ruta de posible evacuación cuando existan las medidas de seguridad pertinentes.

"Tenemos comunicación de que, por lo que toca de forma voluntaria a los mexicanos, se ha tratado de tener en un hotel, junto con (personas de) otras nacionalidades también protegidos por distintas embajadas, para que en el momento en el que exista un puente ideal para poder salir, serían evacuados por la zona de Rumania ", expuso el diputado Raúl Torres, integrante del Congreso de la Ciudad de México.

El primer diputado migrante de este cuerpo legislativo dijo a La Razón que, a partir de que ocurrió el ataque a blancos ucranianos por parte de tropas rusas, ha tenido comunicación con familiares de mexicanos en Ucrania que están tratando de contactarlos, y particularmente a los chilangos que se encuentran allá.

Aseguró que estableció contacto institucional con la Cancillería mexicana, que le expuso la situación actual.

"No hay un censo como tal de los mexicanos, dado que es en forma voluntaria, y uno de los problemas que estamos encontrando es que, la mayoría de los casos que hoy todavía no están registrados, por las personas que no quieren una posible evacuación, es que tienen un cónyuge ya ucraniano o ucraniana, y eso obviamente hace que la decisión de poder salir del país sea mucho más compleja".