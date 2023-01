México no ha actuado con firmeza contra desapariciones, afirma ONU

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que México no ha actuado con firmeza para combatir este delito, a pesar del avanzado marco legal con el que ya cuenta y al que no le ha dado cumplimiento en su totalidad.

Las declaraciones fueron hechas durante el evento para conmemorar el lustro de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición de personas en México, llevada a cabo en instalaciones del Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.

“A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General sobre desaparición de personas en México, el país aún no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz que afecta a ciento de miles de personas”, dijo Volker Türk.

Señaló que una parte fundamental para dar respuesta a la problemática consiste en implementar todo el contenido de esta ley de manera efectiva y sin más demora.

te puede interesar Nuevas medidas contra migración de EU preocupan a organismos internacionales

Subrayó que la aprobación de la misma ha sido uno de los grandes logros por, desde y para el movimiento que lideran las familias de personas desaparecidas y que ha inspirado a otros países a revisar sus propios marcos jurídicos.

Sin embargo, a pesar de los “avances alentadores” que esto representó —como la creación de instituciones especializadas en la materia—, hace falta un reforzamiento para encontrar a las personas desaparecidas y erradicar la impunidad “casi absoluta” en estos delitos.

La implementación de las herramientas exigidas por la Ley sigue siendo insuficiente, dijo, pues aún no se crea el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Programa Nacional de Exhumaciones, el Programa Nacional de Búsqueda y el Reglamento de la Ley.

“La desinformación y la insensibilidad ante estos delitos siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos, y los criterios para determinar su responsabilidad no se aplican adecuadamente”, dijo.

te puede interesar Piden sacar a Rusia del Consejo de Seguridad

El Alto Comisionado también consideró que “la militarización de las funciones de seguridad y policiales siguen profundizándose”

“Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas en este país no son mercancías desechables que puedan desaparecer o sufrir daños sin que se respeten sus derechos” , externó.

Abundó que actualmente sólo se procesan entre dos y seis por ciento de los casos de desaparición y sólo se han logrado menos de cuarenta condenas.

Aunado a lo anterior, en los últimos cinco años se han sumado más de 45 mil desapariciones, y respecto a otras 17 mil, las autoridades no han determinado el momento de desaparición.

te puede interesar ONU urge al Talibán a revertir veto a mujeres

En este contexto, llamó a las autoridades a sumarse a los esfuerzos y actúen con rapidez, pues el principio de participación conjunta, dijo, debe prevalecer.

En su mensaje también manifestó respeto y admiración profunda por la valentía de las familias de víctimas de desaparición en México.

“Su movimiento, liderado en su mayoría por mujeres y el infinito amor y fuerza que impulsan su labor se han convertido en un ejemplo mundial de la lucha por los derechos humanos”, mencionó.

Manifestó que la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos internacionales especializados desean seguir ayudando a México, con énfasis en las autoridades comprometidas y las familias.

te puede interesar ONU-DH exhorta al Gobierno Federal a proteger a periodistas; advierte censura

No obstante, Volker Türk se dijo complacido de los avances logrados en la implementación de las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.

Carmen Rosa Villa, presidenta del Comité, comentó que pese a las “riquezas” que los avances en el país, el número de personas desaparecidas es “en extremo preocupante”.

“La magnitud de esta situación da cuenta de que, a pesar de todos los esfuerzos realizados las desapariciones continúan ocurriendo a diario en México, reflejando un patrón crónico de impunidad”, dijo.

Al evento acudió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, quien reconoció que la ley “no ha podido implementarse con toda su fuerza”.

Síguenos en Google News

DGC