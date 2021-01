SHCP: México no compra vacunas de segunda; compara dosis de Sputnik-V y AstraZeneca

México no está comprando vacunas de segunda contra el COVID-19, afirmó este jueves el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, al participar en la reunión plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano.

“Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda, déjenme decirlo claramente, no compramos vacunas de segunda”, les dijo a los legisladores.

El encargado de la política económica en el país también hizo refrencia a las técnicas para la elaboración de las vacunas Sputnik-V y AstraZeneca.

Incluso señaló que la vacuna rusa Sputnik V tiene la misma base “es idéntica” a la que fabrica AstraZeneca.

"O sea que tampoco es que se están inventando en todos lados, hay número limitado de técnicas para producir vacunas, con excepción de la de Pfzier todas están utilizando técnicas muy parecidas", sotuvo Arturo Herrera.

Arturo Herrera dijo que todas las vacunas que México está adquiriendo tienen niveles de eficacia superiores al 94%, y reconoció que hay solamente una vacuna que no están contratando, y aunque omitió el nombre, México no la está ocupando, aunque en muchas partes del mundo sí.

“No la estamos ocupando; ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un nivel de eficacia del 65%.

"Hay países que la están aplicado, porque es claramente mucho más eficaz que la de la influenza, y en el contexto macro, o sea de los números agregados, pues servirá, porque al 65% de ellos tendrán algún tipo de anticuerpos, pero el 35%, no, entonces a nivel individual, si es muchísimo más un volado, aunque no lo sea”, dijo.

Arturo Herrera destacó que desde México arrancó una estrategia para comprar las vacunas, a pesar de que había un panorama muy incierto en torno a la empresa que tendría resultados positivos en la producción de vacunas, esquema y costos.

“En agosto era absolutamente incierto. Nosotros presumíamos que iba a existir una vacuna, no sabíamos cuál era, si iba a ser de una dosis o de dos dosis, si necesitaba ultracongelación o no, y por lo tanto, como no sabíamos cuál iba a ser exitosa.

"No sabíamos si el precio iba a ser siete dólares por dosis o 20 dólares por dosis; entonces lo que tuvimos que hacer es una estrategia de cobertura, es decir, se firmaban convenios con distintas farmacéuticas por distintos montos, esperando que algunas de ellas fueran exitosas”, explicó Herrera Gutiérrez.

Adicionalmente, la reapertura de la economía significó otro reto para nuestro país, que requirió una inversión superior a los 50 mil millones de pesos, explicó el secretario de Hacienda.

“Lo que hicimos entre junio y diciembre ahí se empezó la reapertura parcial de la economía durante toda esta etapa y desde el confinamiento hicimos un reescalamiento de los servicios de salud invertimos más de 50 mil millones de pesos en la contratación de personal médico, la compra de 10 mil ventiladores y en esta etapa claramente hubo una recuperación del empleo formal, claramente del transporte, transformación”, enfatizó Herrera.

