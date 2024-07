México esperará “informes detallados” y conteo “transparente” de resultados electorales en Venezuela: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México dijo que ha seguido “con atención” las elecciones presidenciales en Venezuela que se celebraron este domingo, por lo cual esperará el conteo final de actas e “informes detallados” de la autoridad electoral para conocer los resultados finales.

A través de una breve tarjeta informativa, la dependencia destacó que el Gobierno mexicano celebra el “carácter cívico y pacífico de la jornada electoral”, en referencia a las elecciones del domingo, las cuales, informó, ha seguido con atención.

Al respecto, señaló que se mantiene “atento al conteo final de actas e informes detallados del Consejo Nacional Electoral de ese país para conocer los resultados finales”.

COMUNICADO.



El Gobierno de México ha seguido con atención las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela y, ante todo, celebra el carácter cívico y pacífico de la jornada electoral.



México se mantiene atento al conteo final de actas e informes detallados del Consejo… pic.twitter.com/MtB5SBHfWe — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 29, 2024

Finalmente, destacó que el Gobierno mexicano confía en que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente”.

“Apegado a sus principios constitucionales de política exterior, con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y a la libre determinación de los pueblos, México confía en que la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas sea respetada mediante un proceso de escrutinio transparente”, concluyó.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre el resultado electoral de Venezuela o reconocer a un ganador, pues señaló que, de acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, solo se había computado el 80 por ciento de las actas.

Sin embargo, dijo que “si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela, porque así es la democracia. No podemos desconocer ningún resultado”, dijo el presidente.

“A mí me preocupaba la violencia, y quiero felicitar al pueblo de Venezuela porque ayer no hubo violencia en la elección, pero para como estaba la situación, muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos”, concluyó.

am