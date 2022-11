México y EU acuerdan revisar importaciones y exportaciones de maíz, incluido el transgénico

México y Estados Unidos acordaron revisar el tema de las importaciones y exportaciones de maíz, incluido el amarillo transgénico que se utilizaría para forraje ganadero, informó el canciller Marcelo Ebrard, luego de asistir a la reunión que sostuvieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Agricultura de Estados Unidos Tom Vilsack.

“Estamos preparando la cumbre y estamos tratando. La cumbre va a ser en enero, entonces estamos tratando de tener claros cada uno de los campos más importantes sobre al respecto de agricultura, como son las exportaciones y las importaciones de México; cuáles son las decisiones o los puntos sobre los que nos podemos poner de acuerdo".

Un tema es este que dices, transgénicos, y hay otro que hablamos ahora, entonces lo que nos pidió el Presidente es que trabajemos con Estados Unidos en este como en otros temas, y que estemos listos antes de la cumbre que se va a llevar a cabo para presentar las opciones o soluciones que haya que presentar. Eso lo vamos a trabajar junto con Víctor, también están las secretarías de economía, medio ambiente y la cancillería”, adelantó Marcelo Ebrard.

Sin embargo, apuntó que la discusión no se agota en estos temas: “Probablemente haya otros temas, pero bueno eso se los voy diciendo conforme vayan surgiendo”.

te puede interesar Quienes apuestan a la división no tienen convicciones, advierte AMLO

Minutos después, el canciller publicó en su cuenta de Twitter, sobre la reunión: “Participé en reunión preparatoria de la Cumbre de Líderes de América del Norte encabezada por el Presidente López Obrador con el Secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack y el embajador Ken Salazar”, escribió el canciller.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, advirtió que la próxima reunión con sus pares será en dos semanas.

“Estamos anticipando que en dos semanas podremos tener esta reunión bilateral, eso es lo que vamos a trabajar” , señaló el titular de la Sader.

Tom Vilsack, quien llegó acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, entró y salió sin ofrecer declaraciones a la prensa.

Hace una semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “hay presiones muy fuertes” para que México acepte comprar maíz amarillo de Estados Unidos, pero rechazó que se vaya aceptar el ingreso de maíz transgénico para consumo humano.

“Para consumo humano maíz blanco y estamos viendo lo del maíz amarillo, puede ser para forraje, pero para consumo humano no. Y sí los senadores están presionando en Estados Unidos, nada más que con todo respeto, las políticas de México, las decidimos en México, nosotros no vamos a Estados Unidos a decirles que van a consumir no vamos a decirles ¡oiga, ya no consuman hamburguesas, son mejores las tortas” , dijo en esa ocasión el mandatario.

Los senadores republicanos, Chuck Grassley y Joni Ernst, pidieron a la Casa Blanca abrir consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra la prohibición mexicana a las importaciones de maíz transgénico que entrarán en vigor en 2024.

DGC