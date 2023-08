En mí pueden confiar, nunca voy a defraudar al pueblo de México: Claudia Sheinbaum en Sinaloa

’’En mí pueden confiar, nunca voy a defraudar al pueblo de México, venimos luchando desde hace mucho tiempo, desde que tenía 15 años de edad (...) Si no he traicionado a lo largo de mi vida, menos vamos a traicionar ahora que el pueblo de México quiere que continúe la Cuarta Transformación’’, aseguró Claudia Sheinbaum durante la clausura de sus recorridos por la parte noroeste del país rumbo a la definición de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Frente a simpatizantes de Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora, Durango y Baja California Sur, Sheinbaum Pardo destacó que durante toda su vida ha defendido los derechos de todas y todos los mexicanos, lo cual es una lucha que comparte y defiende junto al movimiento de la 4T, lo que puntualizó quedó demostrado durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México.

‘’Gobernamos con los principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México’’, lo que ejemplifico con algunas acciones como la construcción de dos nuevas universidades con las que ahora más de 50 mil jóvenes pueden acceder a educación pública y de calidad.

• Simpatizantes mostraron la unidad con la 4T al grito de ¡Adelante, atrás, aquí no hay acarreados! Foto: Especial

Aseveró que, los logros en su gobierno en la capital sólo fueron posibles gracias a la convicción de la 4T, con la cual a nivel federal se han logrado obras históricas como el Tren Maya o el Plan Sonora, los cuales tienen como misión hacer que las riquezas de la nación generen bienestar para todos y todas, un hecho que con los gobiernos del pasado no fue posible gracias al modelo neoliberal, basado en la corrupción, la impunidad y la injusticia.

‘’Salinas, vendió al país completo, ofreció salir de la pobreza y luego está Zedillo que privatizó los ferrocarriles e hizo el FOBAPROBA, Fox entregó todo también, hizo el desafuero del presidente López Obrador, el fraude electoral del 2006 y después otro personaje indeseable, Calderón que declaró la guerra contra el narco y puso de secretario a un narcotraficante’’, por lo que hizo hincapié en que el pueblo necesita de más gobiernos que miren por mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos.

’’Queremos gobiernos que estén cerca del pueblo, honestos y que por convicción crean en la Cuarta Transformación de la vida pública de México, por eso decimos que es Cuarta Transformación y es tiempo de mujeres, porque no se desligan, no es que sea tiempo de las mujeres sin la Cuarta Transformación y tampoco Cuarta Transformación sin mujeres, van pegados, es junto, es parte del proyecto de Transformación’’, comentó.

‘’Que no se le olvide al pueblo de México, sobre todo a las nuevas generaciones, que no se les olvide que entregaron nuestro país, que no se nos olvide que nos llevaron a la pobreza’’, reiteró.

Por lo anterior, aseguró que es vital que se siga trabajando en unidad para que el movimiento transformador no se terminé, pues con la 4T el beneficio es para lo largo y ancho de la República Mexicana, ‘’les puedo asegurar que va a haber unidad en nuestro movimiento, que estamos unidos por la Transformación, que nadie se va a ir a ningún otro lado y con esta fuerza vamos a consolidar la Cuarta Transformación’’.

‘’Vamos a fortalecer el acceso a la vivienda, vamos a fortalecer el apoyo al campo, vamos a fortalecer el apoyo a Sinaloa, el apoyo a Sonora y el apoyo a Baja California, el apoyo a Baja California Sur, porque cuando no hay privilegios y cuando no hay corrupción alcanza para entregarlo al pueblo de México’’, añadió.

Durante el evento, simpatizantes de toda la región noroeste del país, pudieron disfrutar de música en vivo, actividades culturales, interactivas, así como de espectáculos de baile folklórico en homenaje a la riqueza cultural de México.

