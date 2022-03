“Mi hijo tendrá que irse solo a la escuela”

María Guadalupe tiene a su hijo de 11 años en la escuela El Pípila, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, con enseñanza de tiempo completo. Nadie les ha avisado de la cancelación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y ella está preocupada porque no sabe lo que hará en los siguientes meses.

“Tengo que ver otras opciones, como enseñar a mi hijo a irse solo a la escuela y regresar, porque en mi trabajo no me dan permiso para estar saliendo o llegando tarde para dejarlo o recogerlo en la escuela. Aparte, tendré que llevarlo algunas veces a mi trabajo para que no esté

Zaira Ávila

Madre de familia

Otra de las opciones para la madre de familia es comenzar a buscar transporte escolar privado, ya que no hay otra manera de que pueda regresar a su hogar.

“El programa me ayudaba porque no tenía que estar corriendo; lo alimentaban (a su hijo) porque tiene el famoso plato del buen comer, estaba aprendiendo con un mejor horario y estaba seguro hasta que yo llegara”, explicó.

María Guadalupe lamentó la decisión de las autoridades federales, ya que no tomaron en cuenta la labor que realizan en sus trabajos y el poco tiempo que tienen.

María Guadalupe

Madre de familia

De igual manera, Zaira Ávila tiene a Victoria, de 11 años, en una escuela de la alcaldía Álvaro Obregón, y la afectación más grande que ve es cómo la dejará en la institución, ya que apenas le alcanza el tiempo.

“Todas las mamás que conozco trabajan y las jornadas son hasta las 18:00 horas. Aparte están lejos y es peligroso que el niño se desplace solo hasta la casa, ya que son chiquitos,” explicó.

Zaira considera un fuerte impacto la cancelación, porque cambiará toda su forma de vivir, por lo que comenzará a ver quién puede recoger a su pequeña y llevarla a su hogar.

Redim

Comunicado

Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) aseguró que la eliminación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo viola la progresividad de derechos de las infancias y las expone a ser víctimas de la violencia y desigualdades.

“Este grave retroceso a los derechos constitucionales de niños, niñas y adolescentes ocurre, además, en un contexto en el que las infancias y adolescencias han sido afectadas por la pandemia”, detalló la organización, en un comunicado.

La Redim detalló que la cancelación muestra una omisión dañina ejercida por quienes tienen el deber de garantizar sus derechos en México, ya que expone a los menores a diversas vulneraciones como violencia, reclutamiento infantil en grupos criminales, venta, trata, desaparición forzada y trabajo infantil.

De acuerdo con esta organización, anular el programa no sólo deja a más de tres millones de niños, niñas y adolescentes sin el resguardo escolar y en desamparo, sino que también atenta contra los avances alcanzados en el cuidado de niños y niñas, y la inclusión laboral de sus madres.

Jesús Zambrano,

Dirigente nacional del PRD

Al gobierno no le importa el daño que causa: PRD

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez y al gobierno federal no les importa el daño que puedan causar a la infancia mexicana con la cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo.

El perredista dijo que “es una decisión arbitraria” la cancelación, la que afectará gravemente en el desarrollo y aprovechamiento académico de los menores, además que dejará sin empleo a los docentes.

“Esta decisión la están tomando sin ver el daño que se le va a causar a la economía de las y los maestros, de muchos padres de familia que se apoyan en este programa, muchas madres de familia salían a trabajar mientras sus hijas e hijos estaban en sus centros académicos y con esa decisión se les arrebata ese acompañamiento y apoyo”, detalló.

Zambrano Grijalva cuestionó el destino final de los presupuestos que ya estaban dirigidos a las Escuelas de Tiempo Completo, y mencionó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene la más mínima idea de la situación escolar que enfrenta el país, “la secretaria dice que los que cuestionan esta decisión, visiten las escuelas de los estados que se encuentran dañadas, yo la invito a realizar un estudio exhaustivo casa por casa, para contabilizar todas las familias que están indignadas y que se perjudicarán con esta decisión”, dijo.

Finalmente consideró necesario escuchar a los millones de voces que piden que este tipo de programas no sean cancelados.

Por separado, el investigador Carlos Ornelas de la UAM aseguró que es mezquino que las autoridades federales quiten este tipo de programas, porque dejan indefensos a los menores en muchas actividades.

“Es una mezquindad ya que acaban con una red de protección social que equivale a compañerismo, actividades lúdicas, alimentación, juegos y aprendizaje. Todo eso se va por el caño, ya que todo el dinero se va para otros temas que no sabemos”, indicó.

El experto detalló que los menores pueden entrar en depresión y retraso en su enseñanza, ya que dejan varias actividades que los mantenían distraídos del ocio en sus hogares, aparte que a las familias les complican sus tiempos.