Que mi salario como ministra no exceda lo que determina la Constitución, pide Lenia Batres

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres dio a conocer este sábado que solicitó de manera formal la reducción de su salario, en apego a la Constitución Mexicana.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, destacó.

Señaló que también solicitó su inscripción al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de no tener privilegios con atención médica particular.

En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados. pic.twitter.com/XHh62wPF3N — Lenia Batres (@LeniaBatres) January 6, 2024

Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza respondió su publicación y aseguró que la ministra no fue electa por el Senado, “y dado su repudio público a que el Ejecutivo propusiera a ministras/os para la SCJN, debe renunciar y dejar la propaganda barata”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en reiteradas ocasiones que el salario de los ministros es ofensivo para los mexicanos , por lo que busca una reforma para que puedan reducirlo conforme a las leyes del país.

