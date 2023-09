Mier acusa “guerra sucia” en aspiración por Puebla

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó que hay “guerra sucia” en su contra debido a su aspiración para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla.

Esto, luego de la denuncia que realizó la diputada federal por el PAN, Ana Teresa Aranda, en contra del poblano por el supuesto gasto superior a 400 millones de pesos en año y medio para promover su imagen en el país.

Al respecto, Mier Velazco” negó los hechos al calificar el acto como “de risa” y al asegurar que “no somos iguales”.

“No quiero responderle porque luego me vaya a acusar de violencia política en razón de género. Entonces, mejor ahí. Ella ya hizo que procedan; yo digo que no, ella dice que sí. Y no quiero expresarme porque su pasado la traiciona… Es una guerra sucia en mi contra, aquellos que conocen la situación saben de quién provienen estas acusaciones”, declaró Mier Velazco.

Cuestionado sobre si esto forma parte de “guerra sucia” respondió que sí y que se debe a que, supuestamente, va arriba en las encuestas.

“Sí, porque voy arriba en las encuestas. En el fondo, a ver, ustedes son expertos, ustedes saben que todo esto es porque voy arriba en las encuestas. Se han unido todos para quererme descarrilar, pero tengo algo, soy como un cóndor, yo puedo cruzar los pantanos sin mancharme las alas nunca”, declaró.

Mencionó que la próxima semana sometará a consulta la decisión de pedir o no licencia como diputado, pues primero se determinará si él puede propiciar la unidad de la coalición.