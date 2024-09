Migrantes pasan ahora el Suchiate en tirolesa

Los traficantes de personas asentados en el sur del territorio mexicano han encontrado nuevas formas de seguir operando, no obstante las condiciones climáticas de abundante lluvia, con un modus en el que incluso, aumentaron sus ganancias y que no deja de poner en riesgo la vida de las personas en movilidad.

Y es que, ante el aumento del caudal en el río Suchiate, en Chiapas, los migrantes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe encontraron una nueva forma de cruzar con ayuda de polleros, a través de una tirolesa improvisada.

De acuerdo con reportes que fueron enviados a este diario, los polleros tensan una cuerda de extremo a extremo del embalse y cobran el paso entre 100 y 200 pesos.

Hoy las citas de CBP se pueden gestionar desde Chiapas y Tabasco; eso va a hacer que las concentraciones de estos lugares crezcan en los próximos meses, pues los campamentos que había en la CDMX y norte ahora se trasladarán al sur

Eunice Rendón, Directora de Agenda Migrante

Normalmente los extranjeros se trasladan a México a través de lanchas construidas con cámaras de llanta, con un cobro de 30 pesos; sin embargo, por los niveles del afluente, ahora el paso es distinto.

Con cuerdas desgastadas y en un columpio improvisado construido con varillas y tablas de madera, los migrantes irregulares son lanzados a través de una cadena gruesa de alambre de la cual pende el columpio, en el cual se transportan hasta dos personas por cruce de un extremo a otro, en un punto por debajo del puente internacional que conecta a Guatemala con México.

El riesgo es latente, ya que las personas pueden caer al río si las cuerdas se revientan o si simplemente resbalan, ya que no hay ningún tipo de protección.

De enero a julio de este año, han ingresado de manera irregular a México 828 mil 505 migrantes de diferentes nacionalidades; Chiapas concentra la mayor cantidad de cruces, con 285 mil 157, un 34 por ciento del total.

Para Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante, los migrantes han sabido sortear las dificultades que se les han presentado a lo largo del tiempo para encontrar mejores oportunidades en otros países.

“Sortean temas relacionados al clima, pero también temas de seguridad, de los grupos criminales, pero la realidad es que la gente buscará la manera de seguir pasando por cualquier lado”, mencionó a La Razón.

Hemos visto cómo cruzan por la tirolesa y apenas hace 2 días el río se llevó a 2 migrantes por el fuerte caudal. Se aprovechan las condiciones del embalse, para buscar nuevos negocios y seguir ayudando a la gente a pasar

Luis García Villagrán, Director del Centro de Dignificación Humana

La experta indicó que ahora es la tirolesa, pero en otros momentos fueron las caravanas o los campamentos, pues siempre se han adaptado a las contingencias que se les presenten.

Además, advirtió que la cantidad de migración volverá a ser un tema de preocupación en el sur del país, principalmente por los nuevos lineamientos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP), que extendió el radar de operación de su aplicación CBP One –a través de la cual se puede solicitar asilo– a Chiapas y Tabasco, lo que dijo, moverá la espera de los migrantes hacia el sureste y dejará cada vez con menos gente al norte del país, que era donde esperaban su cita en Estados Unidos.

“Hoy las citas de CBP se pueden gestionar desde Chiapas y Tabasco; eso va a hacer que las concentraciones de estos lugares crezcan en los próximos meses, pues los campamentos que había en la Ciudad de México y norte ahora se trasladarán al sur”, expresó Rendón Cárdenas.

La activista agregó que uno de los riesgos también es el tema de los grupos criminales, que han tenido mayor presencia en el sur, por lo que las personas también corren peligro y, por ello, pidió mayor atención de parte de las autoridades, pues aseguró que en la administración local no se dio mayor importancia; además, dijo, es necesario esperar la nueva política mexicana, pero consideró que seguirá siendo fundamental Estados Unidos.

Al respecto, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana en Chiapas, dijo que en el estado no llovía tanto en otros años como en los últimos días, lo que ha generado un incremento en el nivel del Suchiate; por ello, señaló que la gente busca pasar de cualquier manera y tramitar sus documentos legales para llegar a México y Estados Unidos.

“Sí hemos visto cómo cruzan por la tirolesa y apenas hace dos días el río se llevó a dos migrantes por el fuerte caudal que tiene, pero de eso nadie dijo nada; por ello, se aprovechan las condiciones del embalse, para buscar nuevos negocios y seguir ayudando a la gente a pasar”, expresó.

Pese a ello, indicó que se ha visto un incremento de personas desde que Estados Unidos dio la orden de comenzar las citas desde el sur, lo que también ha generado corrupción entre los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

“La aplicación (CBP One) te pide también un documento regulatorio en México; por ello, los agentes, aprovechando que hay viajes o traslados de parte del mismo INM a la frontera sur, ahora les están vendiendo formas múltiples para que puedan seguir y subir”, explicó.

“Al solicitar el CBP One, en la misma aplicación se dice que debes sacar un documento regulatorio desde México, lo que ha generado mucha corrupción, porque están cobrando los documentos”, denunció García Villagrán.

Coincidió en que esperan que en los próximos meses aumente el flujo de personas en el sureste, debido a que la gente quiere seguir viajando a Estados Unidos.

Iglesia pide recibir a personas en éxodo

La diócesis de Ciudad Juárez hizo un llamado a los gobiernos, la comunidad y la propia Iglesia católica para recibir y acoger a las personas en situación de movilidad que arriban a la frontera.

Así lo expresó el obispo José Guadalupe Torres en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, en el marco de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2024, con el lema “Dios camina con su pueblo”, ante un grupo de 120 personas de países como Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, Venezuela, Perú y Cuba.

El religioso pidió ser solidarios, empáticos con todos los migrantes para pedir por su salud y, sobre todo, que no sean presa de la delincuencia.

“Como pueblo, estamos llamados a no dejar a nuestros hermanos tirados, no olvidarnos de ellos, no ser indiferentes, no darles la espalda, no olvidarnos de nuestros hermanos migrantes; si Dios camina con su pueblo, también como iglesia el Papa Francisco nos pide a todos caminar con los migrantes”, expresó