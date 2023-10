Miles del PJ toman las calles en 25 ciudades; defienden derechos

En una muestra de su fuerza, una multitudinaria marcha de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tuvo lugar la mañana del domingo, cuando miles de personas tomaron las calles entre el Monumento a la Revolución y el corredor hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

De forma pacífica, vestidos de blanco y con varios niños en sus filas, los trabajadores gritaban consignas en contra de la desaparición de 13 fideicomisos del PJF que, aseguran, lastima sus derechos laborales y atenta contra la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Entre otras frases, se podían leer y escuchar: “¡Hoy nos toca defendernos para defenderte!” y “¡La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca!”, pero también otras que no reflejaban el propósito de la marcha, como “¡No a la divición (sic) de poderes!”.

Originalmente, se tenía previsto que la manifestación llegaría a la Plaza de la Constitución, pero su vanguardia sólo llegó hasta el Hemiciclo a Juárez, con el argumento de que había un operativo de las autoridades para cerrar los accesos.

Cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en compañía de sus familias en algunos casos, se sumaron a las movilizaciones convocadas a nivel nacional Foto: Cuartoscuro

Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF, declaró que con la marcha se quiere mostrar el músculo que tiene el Poder Judicial y, ante todo, demostrar que los trabajadores “salen a las calles porque saben las afectaciones que esto tiene a sus derechos”.

Al Monumento a la Revolución no sólo llegaron trabajadores sindicalizados, sino también mandos medios de dicho poder, además de secretarios, actuarios, oficiales judiciales y juzgadores que se han unido a las protestas por la decisión del grupo parlamentario de Morena de desaparecer los fideicomisos; sin embargo, los empleados demandaban la presencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Se deben sumar al movimiento, no dejarnos solos”, dijo Amaya Hernández, trabajadora de juzgados en el Estado de México.

Y es que hasta el último momento había la expectativa de que los ministros de la SCJN acompañarían la manifestación, pero sólo se presentaron jueces, magistrados y trabajadores en general.

Quien sí estuvo presente fue el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío Díaz, quien promovió un juicio de amparo para frenar la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y así defender los derechos laborales de los trabajadores. Dijo que “con gran alegría y entusiasmo democrático, me sumé a la marcha en apoyo a la división de poderes, al Poder Judicial y a los derechos de sus trabajadores”.

Los que también se sumaron a la protesta fueron integrantes del Frente Cívico Nacional, organización que forma parte del FAM, que competirá en la oposición para las elecciones del 2024.

Además, en el lugar estuvo presente también el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien dijo que “se debe defender a quienes defienden nuestros derechos, ya que ellos también son trabajadores”.

Al final, la protesta, en la que de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México participaron ocho mil personas, terminó con saldo blanco.

Con el hashtag #ALasCalles22DeOctubre, trabajadores del Poder Judicial en otras entidades del país atendieron las convocatorias para efectuar concentraciones y marchas en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial.

En al menos 25 ciudades, los trabajadores salieron a las calles para protestar contra la desaparición de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Para dicha movilización, el comité organizador que los propios empleados conformaron la semana pasada, en el marco del paro nacional de actividades, emitió lineamientos y reglas específicas para las manifestaciones, con el fin de no caer en provocaciones ni actos que pudieran “ensuciar el buen desarrollo de la protesta”.

Así, entre las ciudades que tuvieron movilizaciones están Aguascalientes, Cancún, Celaya, Colima, Chihuahua, Cuernavaca, Guadalajara, León, Mérida, Mexicali, Monterrey, Puebla, Querétaro, Saltillo, Tampico, Tijuana, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Zacatecas e incluso Madrid, en España.

Para el martes 24 de octubre, algunos trabajadores del Poder Judicial también tienen planeado concentrarse en el Senado, mientras comisiones de trabajadores mantendrán tomados los edificios de la institución en el país.

Mier reta a Piña a debate sobre los fideicomisos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, volvió a retar a un debate público a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para que defienda los fideicomisos que los legisladores suprimieron la semana pasada y que considera privilegios, “sin amenazas ni utilizar a los trabajadores, para ver quién miente”.

Aseguró que la ministra presidenta es juez y parte, porque además de presidir la Corte, a la vez encabeza el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por lo que demandó que les dé la cara a los 55 mil 600 trabajadores del Poder Judicial.

Sugirió que a éstos los han manipulado. “A los trabajadores y servidores públicos del Poder Judicial, en especial a los que hoy (ayer domingo) se manifestaron en varias ciudades del país, les reitero que ninguno de sus derechos y prestaciones laborales será afectado por la eliminación de estos fideicomisos. Sé de las presiones que han ejercido sobre ustedes para asistir y llevar a sus familias a las marchas”, dijo.

El diputado morenista comentó que muchos trabajadores lo han buscado porque se encuentran presionados por amenazas de despido.

Al igual que lo hizo en días anteriores, llamó a la ministra presidenta Norma Piña Hernández a que se les explique a los trabajadores del Poder Judicial a detalle lo que es un fideicomiso, cómo operan y cómo se financian.

“Con el mayor respeto y cariño, le digo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que podemos debatir públicamente, de cara al pueblo de México, para saber quién está mintiendo, y que les den la cara a los trabajadores”, expresó.

Mier Velazco señaló que el 80 por ciento de los dos millones de asuntos que tiene en promedio el Poder Judicial Federal “no son atendidos y por esa omisión quedan libres defraudadores y evasores de la delincuencia organizada, pero la gente que cometió un delito del fuero federal está esperando; no hay justicia en México”.

El líder de la bancada morenista en San Lázaro sostuvo que ministros y magistrados lograron acumular cantidades exorbitantes de dinero, “porque fue lo que les sacrificaron a los trabajadores”.

“Porque el dinero de los fideicomisos no cayó del cielo, ni es de las fianzas, (sino que) es del presupuesto de todas y todos los mexicanos”, aseguró Mier Velazco. Puso énfasis en que dichos recursos “fueron lo que no les dieron en sueldos, lo que no les dieron en materiales ni en prestaciones a los trabajadores y se los quitaron para facilitar su trabajo”.

Ignacio Mier dijo que, de ser necesario, pondrá a disposición de todos los trabajadores los fideicomisos, con sus saldos y cómo se nutren, y que les pregunten a los magistrados qué hacen con los rendimientos.

“El Presidente de México, acompañó la iniciativa sobre la extinción de los fideicomisos y es su fuerza moral la máxima garantía de que el recurso de los fideicomisos se ocupará en las necesidades del pueblo”, finalizó.

Frente Amplio respalda a servidores que protestan



Integrantes del Frente Amplio por México (FAM) externaron a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) su respaldo.

“Expresamos nuestro respaldo a los trabajadores del Poder Judicial en la defensa legítima y libre de sus derechos laborales adquiridos”, informaron.

A través de un comunicado dieron a conocer su postura en donde sentenciaron: “Rechazamos esta nueva ofensiva presidencial y legislativa de la autodenominada “4T”, que busca desprestigiar la impartición de justicia y socavar su autonomía e independencia”.

Agregaron: “Durante este gobierno, la destrucción de derechos e instituciones democráticas y sociales ha sido sistemática”.

Asimismo, señalaron que mantienen su posición en contra de cualquier forma de excesos y privilegios que existan dentro de la administración pública de los tres poderes de la unión.

“La movilización de los trabajadores es una nueva oportunidad histórica para construir un programa de transformación social con la dirección de todas y todos los trabajadores”, se lee en el documento.

“Por eso, exhortamos a las fuerzas políticas, sociales y ciudadanas a manifestar su apoyo para detener la aprobación de esta reforma en la Cámara de Senadores. Debemos garantizar la división de poderes para mantenernos como un país democrático con pesos y contrapesos”, refirieron.

También hicieron un llamado a regenerar la unidad y la empatía en la defensa del interés general y los derechos tutelados en la Constitución Política.

Concluyeron: “Con participación alcanzaremos el progreso social, dignidad e igualdad para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos”.