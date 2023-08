Ningún ministro, juez ni magistrado tiene derecho a detener distribución de libros de texto, afirma Adán Augusto.

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, arremetió en contra del Poder Judicial al señalar que sus integrantes en diversos espacios no tienen derecho a frenar la distribución de los libros de texto gratuitos, como lo instruyó este lunes una jueza federal.

Durante su asamblea informativa en el estado de Chiapas, el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación insistió en afirmar que el próximo año habrá una reforma al Poder Judicial, pues acusó que en México “la justicia se vende al mejor postor”.

En ese sentido, dijo a los asistentes a su evento que esto terminará con la decisión que la población tome en 2024.

“Aquí en Chiapas todavía sucede lo mismo y eso es lo que queremos que cambie, que haya justicia para todos, pobres o ricos. Justicia para el pueblo de México y ustedes van a decidirlo con su apoyo el año próximo. No se les olvide”, dijo.

En este contexto, López Hernández mencionó que “una jueza” quiere echar atrás el proyecto educativo de esta administración, al que describió como humanista y por el que 31 millones de mexicanos votaron por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creímos, creemos y seguiremos creyendo en un proyecto de transformación. Y ninguna ministra, ningún ministro, ningún juez, ningún magistrado tiene el derecho de intentar detener la distribución de los libros de texto gratuitos. Ese no es el México por el que luchamos tanto, pero ellos, aliados a los intereses de los que no quieren al pueblo, no quieren al movimiento, intentaron detener el Tren Maya, detener el Aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, en el colmo del absurdo, querían detener jurídicamente los programas sociales. Eso no, nunca más y se los digo aquí: vamos a defender con todo a la educación pública, laica y gratuita, a los maestros y a los alumnos”, exclamó.

