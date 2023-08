Swatch lanza colección en tonos Neon; renueva sus modelos más icónicos

Swatch lanza una nueva colección repleta de tonos neón y detalles que salpicarán tu muñeca con una explosión de color. Los relojes más emblemáticos de la primera época de Swatch —el Chrono Grand Prix (SCJ101), el Techno Sphere (GK101), el Chrono White Horses (SCW100) y el Skychart (GN705)— inspiran ahora la nueva colección Swatch Neon.

En cuatro nuevos diseños tan futuristas como nostálgicos, los Swatch Neon rememoran la liberación provocadora de los ochenta y los noventa llevándola a otro nivel: más grandes, con materiales de origen biológico y con llamativos colores neón que no desprenden más que energía y buen rollo.

Aunque los fans de Swatch de toda la vida apreciarán sin duda los guiños a los modelos originales, esta colección también promete atraer a una nueva generación de amantes de la moda que buscan la misma alegría y diversión originales.

Con el Swatch Neon to the max, la empresa reinventa uno de sus relojes icónicos por excelencia, el Chrono Grand Prix. Lo hace con una versión más grande y fluorescente que no pasará desapercibida. El cabezal, la correa y las hebillas del dispositivo son más gruesos que el modelo original.

Además, los fans de Swatch de algunos mercados podrán comprarlo en versión SwatchPAY, la tecnología que permite pagar con un simple movimiento de muñeca como si de una tarjeta sin contacto se tratara.

Swatch Blinded by Neon parte del emblemático modelo Techno Sphere y lo lleva a otro nivel con un osado toque amarillo neón. El modelo original de este reloj carecía de números, tenía agujas irregulares y presentaba una esfera transparente recortada que permitía ver el fascinante mecanismo interior.

Ahora, Swatch Blinded by Neon incorpora una rueda de calendario a las 7 en la que se puede leer la fecha dentro de un cuadrado verde. Su esfera recortada es más intrincada y está acabada con un efecto luminiscente. Está rodeada por un cabezal, una correa y unas hebillas fabricadas con materiales de origen biológico más voluminosas que el modelo anterior.

Swatch the purity of neon actualiza el modelo clásico Chrono White Horses con un diseño más grande y atrevido, por no hablar de su cabezal de origen biológico. El diseño minimalista de este reloj blanco plantea el escenario perfecto para las explosiones de azul, amarillo y rosa neón que contrastan en su esfera.

Swatch shades of neon llega en un rosa neón más vivo que nunca, con toques de un amarillo audaz y una caja de origen biológico. Está inspirado en el emblemático modelo Skychart de Swatch: reproduce su correa con estructura de gofre y sus ruedas de calendario recortadas en la esfera. Para poder leer el día y la fecha correctamente hay que fijarse en la franja naranja situada entre la 1 y las 3 horas.

Síguenos en Google News

DGC