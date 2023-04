Ministros se obnubilaron al votar contra pase de GN a Sedena, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó por segundo día consecutivo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de quienes aseguró se “obnubilaron”, al tomar la decisión de no adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Lo que no entendieron los ministros de la Corte, porque los obnubila su conservadurismo y la politiquería no les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente, entonces usan de pretexto y de excusa tecnicismos y argumentos legaloides pero además sofismas, falsedades porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo políticamente, politiqueramente, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar”, señaló López Obrador en Palacio Nacional.

Defendió la estrategia de la Guardia Nacional de mantener presencia para inhibir la comisión de delitos y reconoció que las policías locales y estatales se encuentran en riesgo porque viven en las entidades que cuidan a diferencia los federales.

“La Policía Municipal está muy expuesta, viven ahí los policías, sus familiares y están sometidos a presiones amenazas, la Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación, de modo que no les pueden aplicar la máxima de ´plata o plomo´, por eso la importancia de la Guardia Nacional”, subrayó el mandatario.

Insistió en que la presencia de la Guardia Nacional en el territorio nacional supera con mucho el trabajo realizado por la Policía Federal, pero su preparación también impedirá que se cometan los vicios y errores del pasado.

“Es muy importante fortalecer a la Guardia Nacional y no permitir que se corrompa como sucedió con la Policía Federal, lo que pasó de manera vergonzosa, desde Fox y sobre todo con Calderón, de que la seguridad pública estaba en manos de los delincuentes, es para que todavía los medios de información, estuviesen analizando este suceso, este hecho, gravísimo.

"Entonces nosotros no queremos eso, no queremos a los García Luna, que eran los que dominaban con o sin el apoyo de los presidentes, independientemente de si sabían o no, lo que es un hecho es que dominaba la delincuencia; imagínense en manos de quien estábamos, entonces no queremos eso y eso que lamentablemente sucedió en nuestro país”, consideró López Obrador.

