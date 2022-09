Monreal aconseja no “doblarse ante nadie” ni cambiar principios por dádivas, amenazas o ascensos

Luego de haber sido criticado por el Presidente de la República, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aconsejó a jóvenes universitarios que defiendan sus creencias y que no dejen sus principios a cambio de dádivas.

Durante su participación en el Parlamento Juvenil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), realizado en la Cámara alta, el legislador mencionó ante los jóvenes que el espacio en el que se encontraban también llega a convertirse en un espacio de “desencuentros, rispideces; incluso de confrontación ideológica, política, económica, social”.

“Siempre defiendan en lo que creen, no se dobleguen ante nadie ni ante nada mantengan su congruencia, mantengan sus principios… nunca regateen ni cambien sus principios por dádivas, amenazas u ofrecimientos de ascensos”, mencionó.

Bajo la misma línea, el senador morenista aconsejó a los jóvenes que mantengan la congruencia en sus acciones durante toda su vida, “aunque vaya de por medio en ocasiones tropiezos y temporalmente ingratitudes o incluso incomprensiones”.

Por ello, Monreal Ávila también les pidió vencer los obstáculos y las resistencias, para que salgan adelante, por lo que también les dijo que espera que sean una generación que actúe “con mayor responsabilidad y compromiso con nosotros”, para que así hagan cosas “que al país le urjan”.

Luego de la extensa sesión en la que el Senado aprobó la reforma para que la Sedena asuma el control de la Guardia Nacional, el senador también compartió en redes sociales un mensaje en el que descartó estar confrontado con otras personas.

“No vamos a confrontarnos con nadie, estamos muy tranquilos y Dios sabe el lugar en donde debemos estar… No hay odio, no hay rencores, no hay nada, hay solo amistad, reconocimiento y respeto”, exclamó.

Las declaraciones del morenista se dan horas después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en su contra, al decir que avaló la “falsedad, la hipocresía y la poltiquería del conservadurismo”, por abstenerse de votar durante la discusión de la reforma.

