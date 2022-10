Monreal afirma que personalmente prepara denuncia penal contra Layda Sansores

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que él personalmente está preparando la denuncia penal que presentará ante las fiscalías por las revelaciones hechas por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la cual presentará en los próximos días.

Ante los medios de comunicación, señaló que él mismo está redactando el recurso y sustentándolo para que pueda proceder.

“Ahora estoy en eso (…). Empecé a redactar, ahora estamos redactando y estoy intentando revisar jurisprudencia, precedentes legislativos y jurisdiccionales, para que pueda tener seriedad y consistencia la denuncia penal que presentaré en las Fiscalías. Entonces, vamos a esperar estos días. La estoy formulando personalmente, la estoy haciendo personalmente y espero presentarla en los próximos días”, declaró.

Al ser cuestionado respecto a si no es momento de buscar espacios en otros partidos, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que lo que aún lo detiene en Morena es el respeto que tiene por el Presidente de la República.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta luch a , y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”, indicó.

El político zacatecano lamentó que la gobernadora de Campeche desoyera el llamado del propio mandatario federal para evitar este tipo de confrontaciones, por lo que reiteró que exigirá que se aplique la ley a quien la haya infringido.

“Cuando hizo el martes el llamado yo le hice eco y lo dije públicamente, que, si se abstenía de cualquier mención, o de cualquier circunstancia en mi contra, yo también atendería el llamado del Presidente. Que dependía de lo que presentara y que si ella ejecutaba alguna acción o conducta ilegal lo iba a denunciar . Lo único que estoy haciendo es ser congruente ahora y no me voy a detener. Voy a exigir que haya sanción para quien haya violado la Constitución y la ley”, señaló.

Monreal insistió en que tiene su propio criterio y autonomía de pensamiento, por lo que no es traidor al querer democratizar las decisiones de Morena.

