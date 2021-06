Monreal perfila renovación del INE y relevo de consejeros

En el arranque del segundo trienio del Gobierno federal, Ricardo Monreal, el hombre fuerte de la 4T en el Senado, propone una reforma electoral para modificar la composición y sustitución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante un relevo institucional.

En entrevista con La Razón, el también coordinador de Morena adelantó que va por la reducción de prerrogativas de partidos y la eliminación de los legisladores plurinominales en ambas cámaras legislativas: 200 diputados y 32 senadores.

Hace también un balance electoral, en el que vio un resultado bueno para Morena porque este partido, dice, “se nacionalizó”, y califica como “lunares” las elecciones en las que se han presentado impugnaciones; incluso, considera que en éstas los resultados difícilmente cambiarán, pues en general los procesos fueron tersos y sin violencia.

Abordó también los escenarios políticos de cara al futuro y apunta que “el escenario político nacional ya está muy dibujado, y en dos años no cambia mucho”. De su propio desempeño político advierte: “conozco las reglas del sistema y conozco las reglas políticas en las que me muevo, entonces no me llamo a sorpresa de nada y mi posición no va a variar en los próximos años”.

Reconoció que él no pidió que regresara a su escaño el exjefe de los superdelegados, Gabriel García, pero recordó que está en su derecho de hacerlo, porque es senador propietario, por lo que tendrá un trato digno.

La Razón (LR): La etapa después de las elecciones coincide con el inicio del segundo trienio de este Gobierno ¿cómo arranca?

Ricardo Monreal Ávila (RMA): Arrancamos bien, yo diría que el resultado de tener 280 diputados de Morena y de los aliados te garantiza gobernabilidad en la Cámara de Diputados, y el Presupuesto de Egresos de la Federación, que es el instrumento más importante del Gobierno en materia económica y financiera, que no se altere y pueda salir sin sobresaltos. Arrancamos con cuatro reformas importantes que el Presidente ha señalado: en materia eléctrica, político-electoral, Guardia Nacional y una administrativa. Además, hay una agenda legislativa muy amplia, como la conclusión del tema de regulación del uso de marihuana, la ley de cinematografía, la economía circular, algunos temas sobre libertad sindical y feminismo, delitos penales, continuación de la profundización de la reforma judicial, es decir, tenemos una agenda para consolidar lo que nosotros hemos denominado la Cuarta Transformación.

LR: Una de las reformas que más ha estado en los reflectores es la electoral, mencione tres propuestas centrales.

RMA: Tres propuestas: uno, modificación de la composición y sustitución del consejo general del INE; dos, reducción del gasto de operación de prerrogativas de los partidos políticos, por lo menos en un 50 por ciento, en las elecciones se llevaron más de 40 mil millones de pesos; y tres, la supresión de los plurinominales, de hecho, sólo queremos un solo sistema, el sistema mayoritario, se suprime o se reduce los 200 diputados y los 32 senadores de representación proporcional, estamos intentando hacer una reforma amplia.

LR: ¿Cuál sería su propuesta? Que en el INE haya una presidencia rotativa que…

RMA: Es una de las propuestas, la rotación en la presidencia, pero es más de fondo, es legislar para someterlos y ocuparlos al principio de legalidad, que no invadan funciones y que no asuman facultades que no les permite la ley. Ése es el fondo, no es un asunto personal contra el presidente consejero, contra el secretario, contra uno de los consejeros. No es un asunto que deba personalizarse, es un asunto de carácter jurídico y legal para someterlos al principio de legalidad a los consejeros en sus actuaciones.

LR: Sin embargo, el consejero presidente comentó el jueves: “se me hace increíble que el Presidente quiera una reforma electoral”.

RMA: No. Normalmente cada vez que hay una elección de esta magnitud hay reformas electorales, no debe parecerle increíble. Lo que nosotros estamos buscando es la conducción institucional de la vida pública del país y no debería parecerle increíble. Yo mismo voy a presentar una reforma, ése es mi trabajo y es mi facultad, no debe parecerle a él ni a nadie increíble que yo haga mi trabajo.

LR: Entonces, ¿se estaría pensando en un relevo, en un cambio de algunos consejeros?

RMA: Sí, a un relevo institucional, en el transitorio lo vamos a establecer. Estamos viendo si a través de periodos escalonados, si a través de una sustitución, de una conclusión de término o si se espera a la conclusión de los otros consejeros, todo eso se está revisando, no hay una definición, porque también los partidos políticos, dado que es una reforma constitucional, tendrán que tomar su parecer, tendrán que asumir su posición política frente a esto.

LR: ¿Cuántos meses más quedarían a esos consejeros?

RMA: No, yo creo que sería hasta septiembre, no va a ser antes, hasta iniciando la nueva legislatura, seguramente tendremos ya un buen trabajo en materia política.

LR: Sin embargo, para concretar las reformas hay que negociar con la oposición.

RMA: Sí, no hay problema, vamos a platicar con ellos, las que puedan salir, algunas, creo que muchas vamos a sacarlas como lo hemos hecho hasta ahora, con paciencia, con tranquilidad, mucha tolerancia, pero sí las vamos a sacar.

LR: ¿No van a hacer reformas que cuesten más?

RMA: No, no vamos a hacer reformas que le lastimen a la sociedad, no vamos a hacer reformas que vayan en contra de la sociedad, en contra de la gente, en contra de la población, tendrán que ser en beneficio de la gente las reformas que estemos aprobando.

LR: Y en el costo político que pongan, en el costo de votos de la oposición, porque pues está también aparentemente revaluada.

RMA: Sí, no hay problema, si son en beneficio de la gente vale la pena correr los costos políticos que sean, siempre y cuando sean reformas para beneficio de la gente.

LR: Ya nos dijo cómo visualiza a la oposición, pero ¿cómo visualiza su bancada con el arribo de Gabriel García?, ¿usted pidió que se incorporara a su escaño?

RMA: No, pero es su derecho, es senador propietario, lo que decimos es que es bienvenido. Hoy conversé con él, lo voy a ver la semana que entra, le vamos a dar un trato digno a su reincorporación, es una gente valiosa, es una gente con experiencia, con convicciones y aquí tendrá un lugar siempre respetado.

LR: Sin embargo, varios senadores han comentado que “qué lamentable su regreso”, porque no les tomó la llamada cuando tuvo ese cargo, no sé si el trato digno incluya…

RMA: No, lo vamos a tratar bien, no hay problema. Aquí estará bien, es un buen amigo. Es aliado del Presidente y es aliado de la bancada. Es senador electo y decidió regresar y aquí lo vamos a tratar muy bien.

LR: Luego de las elecciones hay distintos focos de conflicto, en Michoacán principalmente, ¿cuál es su evaluación de esto?

RMA: Sí, la evaluación desde mi punto de vista es positiva, creo que fue una elección tersa, sin violencia, que sí hay lunares donde aún están por definirse en el Tribunal Electoral algunas impugnaciones. Yo diría fundamentalmente tres entidades: San Luis Potosí, Michoacán y Campeche, y en los tres lugares se da esta inconformidad por lo cerrado de las elecciones, donde hubo menos de tres puntos en cada una de éstas. Siempre existe la tentación de impugnarlos para ver si se pudiera revertir el resultado final, pero yo veo difícil que cambie, nada imposible, y será la valoración del Tribunal Electoral que determine, pero el resultado en general me pareció un buen resultado, Morena se nacionaliza, se fortalece en el norte, donde nuestra presencia era menor, en el Pacífico y en el Centro-Occidente, con excepción de lunares, como el Valle de México, que contempla la pérdida de alcaldías importantes y los municipios del corredor metropolitano, entre la Ciudad de México y el Estado de México.

LR: Sobre esa región del Pacífico hay señalamientos fuertes en el tema del narcotráfico, ¿qué tanto empaña los triunfos de Morena?

RMA: No. Son argumentos normales de quienes perdieron la elección, fue muy abierta. Me parece también que debería actuarse, es decir, no sólo quedar en el señalamiento mediático, sino presentar las denuncias penales. No tengo elementos de valoración de que así haya ocurrido. El candidato de Sinaloa, de Morena, es muy bueno, es una gente de primera. Es la tercera vez que participa, Rubén Rocha Moya; es una gente muy proba, honesta, con capacidad. Yo veo lejana esa situación, sin embargo, si hubiese pruebas, debe de investigarse, nada debe de ocultarse. Lo mismo ocurre en Michoacán, hay señalamientos en Tamaulipas, en lugares donde son señalados, donde estuvo la presencia, a juicio de algunos actores políticos, del crimen organizado; Jalisco, incluso Nuevo León o Michoacán y Guerrero. Todo se tiene que investigar para dilucidar y aclarar bien la elección, que para mí fue tranquila y no se generaron problemas fuertes, sino señalamientos normales de una contienda de esa magnitud y que los tribunales están resolviendo.

LR: Sin embargo, el gobernador Silvano Aureoles hace un señalamiento muy frontal, muy directo, distinto a una impugnación…

RMA: Yo diría que la prudencia siempre es la mejor consejera y el gobernador Silvano debería expresarlo en la Fiscalía. No me parece a mí prudente que se haga solamente un señalamiento mediático, porque es una declaración fuerte, que implica responsabilidades de tipo criminal y de existencia de la delincuencia organizada, en donde él atribuye el triunfo de un partido por la compañía, el acompañamiento o protección de una delincuencia organizada, y es un señalamiento duro, que se debe llevar hasta los tribunales y aprobarlo para proceder en consecuencia.

LR: En contraparte, el dirigente nacional, Mario Delgado, dice que el gobernador va a acabar en la cárcel, ¿usted estaría a favor también de proceder jurídicamente contra él?

RMA: No quiero adelantarme, porque no soy juez, no quiero erigirme en Ministerio Público, soy muy serio en esas cosas. Creo en el principio de presunción de inocencia y en el debido proceso, y nunca pienso que la solución sean encarcelamientos y persecuciones políticas, erigidas en persecuciones jurídicas, no creo en eso. Yo preferiría buscar un punto de conciliación, de confluencia por esa razón.

LR: Está también el tema de la desaparición de poderes en Tamaulipas.

RMA: Hasta ahora se ha ejercido varias veces esta facultad, esta función. Ahora está el caso de Tamaulipas, que yo me he resistido a convocar a un periodo extraordinario porque estoy esperando que la Corte resuelva el recurso de reclamación de la Fiscalía General de la República. Realmente la Corte me metió en este problema, de la indefinición, de la ambigüedad de haber desechado un recurso que el Congreso local interpuso ante la Corte y esto nos tiene en franca zozobra en Tamaulipas, con un vacío de poder y con una falta de conducción extraordinaria.

LR: En otro tema, ¿cómo percibe en el segundo trienio los retos para Morena?

RMA: El reto fundamental para Morena, frente a los resultados electorales, es hacer buenos gobiernos, porque ahora tendremos 17 gobiernos estatales y el principal reclamo y preocupación es que actúen con honestidad y con eficacia en las ofertas políticas que hicieron en el proceso de campaña. Creo que el reto mayor para estos nuevos gobiernos es cumplirle a la gente, hacer gobiernos eficaces, honestos, es un gran reto porque no hay recursos, porque los efectos de la pandemia todavía no se sienten, porque las consecuencias de esta emergencia sanitaria van a ser devastadores en la economía del país, en muchos estados, y ése es el reto principal.

LR: También se va a presentar un escenario en donde los diferentes personajes relevantes, dentro del partido, van a buscar posicionamientos, van a buscar relevancia, ¿cómo percibe esa parte?

RMA: Son movimientos normales que la propia dinámica política permite algunas promociones, algunas desincorporaciones, y no habrá realmente sorpresas. Creo que el escenario político nacional ya está muy dibujado y en tres años que son los de la última parte, no cambia mucho, es decir, pueden llegar nuevos actores, nuevos protagonistas, pero está muy situado el escenario político nacional y no creo que tenga variación profunda.

LR: Entonces, ¿no va a haber una reconfiguración de los principales liderazgos, usted va a continuar al frente del Senado?

RMA: La política siempre está hecha de circunstancias, nadie tiene una permanencia absoluta ni tampoco asegurado nada. Yo tengo mucha claridad de lo que está pasando en el país, me sitúo siempre en la realidad, con pasos firmes y no me altera ningún pronóstico ni especulación, tengo seguridad en lo que hago y visión en lo que está pasando. Conozco las reglas del sistema y las reglas políticas en las que me muevo, entonces no me llamo a sorpresa de nada y mi posición no va a variar en los próximos años, por eso estoy preparado, me encuentro en mi plenitud de lucidez, no sólo por el conocimiento, sino por la experiencia acumulada a través de los años, más de 40, de los cuales 23 años al lado del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ahora Presidente de la República, entonces conozco bien lo que está sucediendo y no me sorprende nada de lo que está pasando, pues estoy tranquilo, guardo mucha prudencia y trato de hacer mi trabajo con eficacia y con talento; dando respuesta a los desafíos de la Cuarta Transformación y, sobre todo, la consolidación de un proyecto que se propuso el Presidente de la República, en un llamado al cambio de régimen, y en eso estamos convencidos, actuando con lealtad a estos principios, con rectitud para lograr este proceso de transformación de la vida pública del país.

LR: ¿La 4T tiene un solo rostro, que es el que plantea, señala y ha visualizado Andrés Manuel López Obrador o empezará a tener aportación o visiones de otros?

RMA: La 4T es un movimiento muy amplio, que encabeza un líder con mucha fuerza, que es Andrés Manuel López Obrador, a pesar de ser Presidente de la República y a pesar de no meterse en la vida partidaria de Morena, es el principal referente del movimiento. Auténtica, legítimamente, moralmente es el hombre que representa los ideales de la 4T, y esta enorme corriente de pensamiento que en México llegó en el 2018 a establecerse en el Gobierno, ahora depende de nosotros darle continuidad, mejorar y darle congruencia en los postulados, sin perder identidad y sin perder a la sociedad. Ése es el propósito.

LR: Usted comentó hace unos días que “Morena necesita una sacudida en sus liderazgos”, ¿hacia dónde va esa frase?

RMA: Hacia la renovación, reflexión, tolerancia, a establecer una vida institucional, una vida orgánica, con disciplina, con cuadros, con capacitación, con formación política. A eso me refiero: una renovación completa de Morena.

LR: ¿Hay tiempo de aquí a 2024?

RMA: Estamos en tiempo; si empezamos ya, estamos en tiempo.