Monreal pide a aliados de 4T tomar definición

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó que es tiempo de definiciones, por lo que el PVEM y el PT tienen que asumir una determinación política rumbo a los comicios presidenciales del 2024.

Aunque consideró que no habrá un rompimiento, señaló que todos deben tener claro que, si no van juntos, no hay posibilidades de triunfo, como sucede actualmente en Coahuila.

Por ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta respaldó la postura del dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, quien hizo un último llamado al PVEM y al PT para sumarse a Armando Guadiana en los comicios en aquella entidad.

“Es una decisión política del presidente del partido que yo respaldo. Es un momento clave en Coahuila y creo que hay definición política que se debe tomar. Les ofreció un gobierno tripartito y me parece correcto. Ojalá y lo aceptaran, porque si no es así, no hay posibilidades de triunfo; cada uno, por su lado, sería imposible. Entonces, respaldo y avalo la expresión de Mario Delgado”, manifestó.

Al participar en la convención nacional del PVEM, en el foro “Vida de calidad para todos los mexicanos”, Monreal Ávila descartó que haya un rompimiento entre los actuales aliados de Juntos Hacemos Historia, pero dijo que es necesario el esfuerzo de todos, y recordó que anteriormente Morena tampoco pudo concretar una alianza con Movimiento Ciudadano.

“No veo viable que se rompa. Pero recuerdo en el Estado de México, precisamente hace seis años, que el Presidente de la República, siendo dirigente nacional de Morena o precandidato, también comentó algo sobre que era momento de definición, dirigido al Verde; más bien a Convergencia, en ese momento Movimiento Ciudadano, y el PT, y el único que aceptó fue el PT”, mencionó.

De acuerdo con el equipo de Armando Guadiana, a partir del respaldo que ha recibido de las “corcholatas” presidenciales, como Claudia Sheinbaum, algunos coordinadores territoriales del PVEM y del PT en Coahuila se han sumado a su campaña.

Reportó que promotores del voto de dichas fuerzas políticas, en municipios como Saltillo, Piedras Negras, Torreón y Monclova, entre otros, decidieron hacer llamados al voto útil a favor del candidato de Morena, con independencia del posicionamiento oficial de sus partidos.

Sin embargo, Monreal insistió en que no es suficiente y que lo más adecuado es que haya un proceso formal para que los candidatos Ricardo Mejía y Lenin Pérez apoyen a Armando Guadiana.

En ese sentido, explicó que incluso todavía es tiempo en términos legales: “Hay discusión desde el punto de vista constitucional, si hay trasvase de votos de aquellos que emiten su voto a favor de uno de estos partidos. Hay discusión jurídica y constitucional; seguramente esto iría a los tribunales. Pero el hecho mismo de la declinación en este momento de los candidatos del Verde y del PT al candidato de Morena es un hecho político, es un hecho que impacta en la votación, todavía 10 días antes de la elección”.

Respecto a la petición para que haya un periodo extraordinario en el Senado por el tema pendiente de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta consideró que no será viable convocarlo antes de las próximas elecciones del 4 de junio.