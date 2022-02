Monreal: Senadores deben respetar ley sobre revocación; guindas alistan recurso contra “censura” del INE

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que los constructores de la ley, como los senadores, tienen que dar ejemplo de su cumplimiento, por lo que no deben promover la revocación de mandato.

Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los senadores del guinda bajar un desplegado de apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo de legisladores encabezados por el vocero de la bancada, César Cravioto, anunciaron que presentarán un juicio de protección a sus derechos político-electorales, porque están inconformes con esta determinación.

Acusó que el órgano electoral y sus instancias son parciales en el ejercicio de la revocación de mandato, porque todas las expresiones de apoyo hacia el titular del Ejecutivo federal “están siendo silenciadas”.

“Nos quieren tapar la boca y nos quieren decir que no podemos hablar. Pero todo lo que es golpear al Presidente, todo lo que es llamar a no participar en la consulta de revocación de mandato, ahí, el INE calla, ahí el INE no habla”, aseveró.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el tema, Monreal apuntó que en lo personal no promoverá recurso alguno, como sus compañeros de bancada, y subrayó que todos deben respetar la ley.

“Mi posición fue que tuviésemos cuidado y que el constructor de la ley estaba obligado a respetarla. No, yo no voy a promover ningún juicio de derechos políticos. Hay que respetar la ley, simplemente, llanamente, todos debemos respetar la ley. (…) A dar ejemplo de observancia y respeto a la ley”, enfatizó el líder de la mayoría legislativa.

Ante la pregunta respecto a si los senadores tienen conocimiento de las leyes en materia de revocación de mandato, porque acusan al INE de aplicar una legislación que ellos mismos aprobaron, el senador por Zacatecas afirmó que son un grupo “muy estudioso” que tiene conocimiento de las reglas en la materia.

Apuntó que, en adelante, lo que sí acordaron los senadores de Morena es que si apoyan algún pronunciamiento conjunto, como el que “bajó” el INE, deberá ir acompañado por la firma y no sólo con el nombre de quienes lo respaldan, para evitar reclamos.

“Al final, que se quería emitir un comunicado conjunto ya se dijo que tenían que firmarlo, no solamente incluir nombres, sino que tienen que firmarlo, eso es un acuerdo, entonces quien quiera firmar los pronunciamiento tendrá que firmarlo y asumir los efectos y consecuencias que pueden traducirse en procedimientos sancionadores”, explicó.

