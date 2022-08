Morena, sin acuerdos para presidencia de la Mesa Directiva del Senado: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que en Morena siguen sin un acuerdo en torno al próximo presidente de la Mesa Directiva y se bajó de la contienda el senador Gabriel García Hernández.

Ante los medios de comunicación, explicó que aunque todavía no se lo ha notificado formalmente, le comentaron que el exencargado de los programas sociales declinó por otro senador, pero siguen en la contienda José Narro Céspedes, Alejandro Armenta e Higinio Martínez.

Comentó que el tema del relevo de la presidencia del Senado no lo ha abordado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, porque es un asunto que sólo le corresponde al Poder Legislativo.

Reconoció que, con la aparición de todos los aspirantes para presidir la Mesa Directiva, se formaron cuatro grupos que apoyan a cada uno de ellos.

“Hay cuatro grupos ahora. Uno, que había aglutinado en los últimos días el senador Gabriel García. Sé que tiene simpatizantes. Otro más, José Narro, que ha estado muy activo, hablando con todos. Y otro más, el de Armenta, Alejandro Armenta, que también ha hablado con todos.

“Y en la última semana, a partir del jueves, surgió el senador Higinio Martínez, también con otro grupo. O sea, no podría calificarlos de moderados y radicales, pero hay cuatro grupos que tienen sus opiniones y que ahora como nunca pues van a tener que emitir su opinión en la urna transparente. Hoy no va a haber acuerdos; no creo”, indicó.

El también coordinador de Morena detalló que para la elección del presidente de la Mesa Directiva habrá un notario público y un representante de cada una de las planillas de cada uno de los nombramientos que se tengan.

